Sådan vil White Hawks-træner fortsætte sejrsstime

FREDERIKSHAVN:- Vi har kigget os selv i spejlet. Man kan godt tabe en kamp, men når man har tabt så mange kampe, som vi var nået op på, så skal der ændres et eller andet, siger Pelle Hånberg.

Frederikshavn White Hawks-træneren var med andre ord ikke i tvivl om, at otte nederlag i træk kaldte på en eller anden form for reaktion. Den har han sammen med den øvrige ledelse fremprovokeret med nogle justeringer.

De justeringer har indtil videre kastet tre sejre på stribe af sig. Senest vandt man efter overtid ude mod Esbjerg Energy.

- Vi har fundet en måde at spille på, som matcher vores trup lidt bedre. Vi har lavet for mange store fejl, og det er dem, vi gerne vil have ryddet op i. Vi har stadig ambitioner om at spille den form for hockey, som vi ville fra sæsonstart, men vi har også været ramt af skader, der har udfordret os. Nu er vi nået til et punkt, hvor vi har fundet en balance, der virker for os, og den skal vi holde fast i, så er jeg sikker på, at vi med hårdt arbejde og fortsat ydmyghed kan vinde flere kampe, siger Pelle Hånberg.

Den dygtige svenske træner roser mest af alt sine spillere for, at de har købt ind på de taktiske planer, som han har givet dem. Det er vigtigt for svenskeren, at der er en fælles forståelse.

- Jeg vil gerne rose spillerne for, at vi nu alle er på den samme side af bogen. Det virker som om, alle har forstået, hvor hårdt vi skal arbejde for at få det her til at lykkes, siger Pelle Hånberg.

Efter otte nederlag i træk var sejren over Herlev Eagles særdeles kærkommen, og nu er der trods skader til Jonas Jakobsen, Radek Cip og Christoffer Åkesson lidt godt nyt på spillersiden.

Kaptajn Jesper Jensen gjorde nemlig comeback i 2-1-sejren over Esbjerg og scorede såmænd begge mål for White Hawks.

- Jeg tror slet ikke, vi er der, hvor vi ser det bedste fra Jesper trods de to mål. Der er ingen tvivl om, at han er vigtig for os at have tilbage. Han er en del af holdets rygrad, så det betyder meget, at vi har ham med igen, siger Pelle Hånberg, der forventer, at han i den resterende del af grundspillet kommer til at opleve et mere konkurrencedygtigt White Hawks-hold.

- Vi er godt klar over, at tre sejre ikke betyder, at vi kan det hele nu, men jeg tror på, at vi har fundet en fælles forståelse af tingene, som kan hjælpe os i resten af sæsonen, siger han.