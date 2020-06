Sabbi bliver i Hobro: Klubben forlænger med syv spillere

FODBOLD:Hobro blev søndag den sidste klub i Superligaen, der fik aftalerne på plads med de spillere, der oprindeligt havde kontraktudløb ved slutningen af denne sæson.

Dermed har klubben indgået aftaler med i alt syv spillere.

Mest af alt har der været tvivl om den kortvarige forlængelse med amerikanske Emmanuel Sabbi, der i følge flere medier står ti en gevaldig lønstigning, når han efter sæsonen skifter Hobro ud med OB - og til en månedsløn på 250.000 kroner om måneden.

Hobro IK har dermed hele truppen til rådighed indtil afslutningen af 3F Superligasæsonen 2019/2020.

- Vi er utroligt glade for at alle de berørte spillere har valgt at forlænge deres kontrakt med en måned. Det sammenhold, som det er et udtryk for, har før båret os igennem udfordrende tider og kan gøre det igen. Inden sæsonstart bestræber vi os altid på at have den trup vi forventer at spille 3F Superliga til ende med og vi føler os godt rustet til de afgørende kampe vi nu ser frem imod, siger sportschef Jens Hammer Sørensen.

- Det har været en speciel situation, da jeg står til at skulle skifte klub pr. 1. juli. Mit ønske har dog hele tiden været at spille sæsonen færdig hos Hobro IK og hjælpe klubben og mine holdkammerater til endnu en sæson i 3F Superliga, siger Emmanuel Sabbi i en pressemeddelelse.