Sabbi sikrer Hobro fantastisk udgangspunkt

FODBOLD: Hobro IK fik et fremragende udgangspunkt forud for returkampen mod Viborg, da de vandt den første skæbnekamp med 1-0 på DS Arena. Det var da også de gulklædte, som kom bedst fra start.

Den første store mulighed i opgøret indtræf, da Mathias Haarup erobrede bolden på midten og drev den langt ind på Viborgs territorium, før han spillede den ud til Edgar Babayan i højresiden. Kantspilleren lagde en flad bold ind i feltet, men Julian Kristoffersen kunne lige akkurat ikke komme på bolden.

Derefter fik Viborg et par pæne chancer for at bringe sig foran. Først var det Christian Sivebæk, som skød i muren på et frispark lige ude foran feltet, mens Jeppe Grønning 10 minutter senere fik fat i en nedfaldsbold tæt foran mål, men Jonas Brix-Damborg fik blokeret skuddet.

Efter en halv time blafrede nettet endelig i Hobro. Pål Alexander Kirkevold spillede bolden i fødderne på sin landsmand Julian Kristoffersen, som blev nedlagt i feltet, men nordmanden fik i samme sekvens lagt bolden til rette for Emmanuel Sabbi, som prikkede bolden forbi Ingvar Jonsson i Viborg-målet.

Hobros føringsmål medførte et væld af chancer til Viborg, som nærmest camperede i Hobro-feltet. Men en flyvende Jesper Rask hev en fantom redning frem på et hovedstød fra Andreas Albers, mens overliggeren tog fra på et hjørnespark fra Mikkel Agger.

Efter pausen fortsatte de mange chancer i begge ender af banen. Christian Sivebæk var efter en lille ties spil tæt på at snyde Jesper Rask med en afslutning fra spids, men målmanden nåede ud til bolden.

Minuttet efter var Edgar Babayan på spil, da han afdriblede Mikkel Knudsen og sendte et farligt skud mod kassen, men Ingvar Jonsson fik handskerne på.

Dernæst havde Viborg endnu engang parkeret campingvognen og fundet sideteltet frem for en kortere periode. For de satte Hobro under maksimalt pres i flere minutter, men Jesper Rask var særdeles vaks og fik lapperne på alt, som Viborg kom med.

Med 20 minutter tilbage satte Emmanuel Sabbi speeden op og fik gjort sig så fri, at han kunne slå en høj bold ind i bagrummet, hvor Edgar Babayan befandt sig, men han flugtede bolden en halv meters penge over mål

Viborg formåede ikke at lægge det tunge pres til sidst i kampen, som de ellers havde gjort ad flere omgange. Derfor kan Hobro på søndag rejse til Viborg med en 1-0 sejr i bagagen.