Sabbi ude med skade: Sådan starter Hobro mod Silkeborg

FODBOLD: Hobro IK har fået en fornuftig start på superligasæsonen med point i samtlige af de tre første kampe, men himmerlændingene har stadig deres første sejr til gode.

Den skal de forsøge at tilkæmpe sig fredag aften, når de gæster Silkeborg IF, som fortsat har et stort nul på deres pointkonto.

Peter Sørensen må se bort fra Mads Hvilsom, Jonas Brix-Damborg, Jacob Tjørnelund og Emmanuel Sabbi, der alle sidder ude med skader. Det betyder, at Mathias Haarup glider ind på venstrebacken, mens Oliver Thychosen starter på venstrekanten.

Så kan vi præsentere opstillingen til dagens kamp mod Silkeborg IF. Der er kampstart klokken 19.00.#HobroIK #sldk #SIFHOB pic.twitter.com/XErjAUddeZ — Hobro IK (@hikfodbold) August 2, 2019

Silkeborg IF's cheftræner, Kent Nielsen, har også et par ændringer i ærmet i forhold til kampen mod AaB. Dennis Flinta starter i midterforsvaret og Valance Nambishi erstatter Nicolai Vallys på højrekanten.

Vores nye mand Milan Massop er ikke helt klar endnu til at starte inde. I stedet er Dennis Flinta tilbage i startopstillingen. Der er kampstart kl. 19.00 på JYSK park. #sldk pic.twitter.com/MDZEzoDxTb — Silkeborg IF (@SilkeborgIF) August 2, 2019

