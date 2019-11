Sæby HK blev atter løbet over ende

HÅNDBOLD:For tredje kamp i træk løb Sæby HK's håndboldkvinder i 1. division lørdag ind i en alvorlig øretæve. Bjerringbro var på besøg, og midtjyderne kunne rejse tilfredse hjem med en sejr på hele 37-18.

Som cifrene antyder var der klasseforskel, og hjemmeholdet blev løbet over ende fra kampens start. Efter otte minutter førte Bjerringbro med 8-0.

Det er dermed blevet hverdag for Sæby HK, der ellers indledte sæsonen flot med tætte kampe og et par sejre. Den gode start betyder, at sæbynitterne fortsat hænger på midterfeltet. Holdet indtager 10. pladsen med fire point for syv kampe.