Sæby HK buldrer videre: Hentede sejren efter drama på Fyn

HÅNDBOLD:Ikke mange havde levnet Sæby HK's håndboldkvinder mange chancer efter oprykningen fra 2. division, men træner Morten Arvidssons tropper har overrasket stort med to sejre i de første tre kampe.

Søndag gik det ud over et andet oprykkerhold, fynske Stjernen, der hjemme tabte med 20-21 til de hårdtarbejdende sæbynitter.

- Vi har fået en fantastisk start og er meget tilfredse med pointhøsten. Vi ved godt, at 1. division er en hård række med mange gode hold, men vi er fulde af selvtillid. Vi kan godt være med, når vi rammer vores topniveau, lød det efter kampen fra Lotte Hein Jørgensen, der bidrog til sejren med tre scoringer.

Sæby HK var undervejs komfortabelt foran, men var tæt på at blive indhentet til sidst.

- Det var meget hektisk og dramatisk i de sidste minutter. Det lykkedes dem at stresse os, og så brændte vi for meget. Men heldigvis holdt det hjem til to point, konkluderede Lotte Hein Jørgensen.