Sæby HK fik kærligheden at føle i 1. divisions-premieren

HÅNDBOLD:Lad os tage det positive først. Sæby HK fik søndag debut i damernes 1. division, og de kom også foran 1-0 i kampen mod DHG Odense, der blev overværet af 141 tilskuere.

Siden viste der sig dog at være klasseforskel, og de ambitiøse fynboer førte allerede med 10 mål efter 20 minutters spil af opgøret. Til slut lød sejren på 37-24.

- Der var det ikke så sjovt, men vi forsøgte virkelig at holde gejsten oppe alligevel, og det positive er, at vi næsten spillede lige op med dem i anden halvleg, fortæller Lotte Hein, der med sine fem mål delte topscorerværdigheden med Sara Andersen.

- Odense var meget hurtige til at straffe os med deres kontraløb og på andenbølgen, når vi lavede fejl. Men vi føler heller ikke på nogen måde, at vi ramte vores topniveau. Så vi er meget ærgerlige over at tabe så stort. Men nu er vi da i gang, og vi glæder os allerede til næste runde mod Hadsten, siger Lotte Hein.