Sæby HK pressede tophold - men ikke hele vejen

HÅNDBOLD:Sæby HK's håndboldkvinder i 1. division spillede fremragende i den første kamp efter vinterpausen, da holdet overraskende slog Rødovre 29-24.

I lørdagens dyst ude mod topholdet Bjerringbro var der også gode takter fra de nordjyske oprykkere - men desværre for dem kun i 35 minutter. Til sidst kollapsede sæbynitterne, og de endte med at tabe klart med cifrene 24-36.

Intet tydede på en afklapsning i første halvleg, hvor hjemmeholdet ikke formåede at trække fra. Efter de første 30 minutter lød føringen i Bjerringbros favør på 16-15.

Sæby HK fulgte med til 17-17 fem minutter inde i første halvleg, men så var det også udsolgt hos træner Morten Arvidssons tropper, der tabte de sidste 25 minutter med fæle 7-19.

Resultatet betyder, at Sæby HK bliver hængende på rækkens næstsidsteplads med seks point for 12 kampe.

Sæby HK skal i aktion igen 18 januar, hvor det gælder det ultravigtige opgør mod bundproppen IF Stjernen, der fortsat er uden point. En sejr her vil puste nyt liv i sæbynitternes drøm om at undgå nedrykning.