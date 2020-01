Sæby slog bundprop i sidste sekund

HÅNDBOLD:Det kan blive af afgørende betydning, at Sæby HK's Mette Olesen stod for presset og scorede på et straffekast i sidste sekund af lørdagens opgør i kvindernes 1. division mod IF Stjernen fra Odense.

Scoringen betød nemlig, at Sæby HK vandt kampen 25-24 og dermed forhindrede det, der kunne have været et meget dyrt pointtab mod fynboerne, der ligger håbløst sidst og endnu ikke har samlet et eneste point.

Lørdagens sejr var den anden i de seneste tre kampe for de nordjyske oprykkere, og der er nu tre point op til holdene over nedrykningsstregen.

Med sine syv scoringer snuppede Sara Madsen topscorerværdigheden hos Sæby i lørdagens kamp.

Næste opgave for Sæby HK er 1. februar, hvor der venter en udekamp mod SønderjyskE.