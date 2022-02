Sæby-talent fik sig en oplevelse for livet

HÅNDBOLD:Dagens største jubelbrøl i Sparekassen Danmark Arena skyllede ned mod 18-årige Christian Termansen, da han scorede kampens sidste Aalborg-mål i 37-30-sejren over SønderjyskE.

Det var nemlig teenagerens første officielle mål for Aalborg Håndbold, og den slags er og bliver noget særligt.

- Det var en fuldstændigt sindssyg oplevelse. Det er det vildeste, jeg har prøvet i min håndboldkarriere. Foran så mange mennesker var det bare en lækker oplevelse. Jeg kommer helt sikkert til at huske den her oplevelse. Det bliver et minde for livet, siger Christian Termansen.

Efter kampen var der også bud efter den unge mand fra de mange Aalborg Håndbold-fans, der fik mulighed for at tage billeder og få autografer med harpiks-idolerne.

Termansen, der kastede rundt med sin første håndbold i Sæby HK og siden Hjallerup IF, er faldet godt ind i rytmen hos Aalborg Håndbold. Det kom også til udtryk, da han kom på banen mod SønderjyskE i kampens slutning, da Termansens venstrehånd lynede.

- De andre spillere er gode til at hjælpe mig. Det gjorde det også nemt for mig, da jeg kom ind. De var gode til at få sat mig op, siger Christian Termansen.

Det endte med, at han fik scoret sit første mål, da han blev sat godt op af holdkammeraterne, men inden da nåede teenageren at brænde et straffekast. Det er dog ikke noget, han kommer til at ligge søvnløs over.

- Jeg ved sgu ikke rigtigt. Det var et dårligt straffekast, men publikum og de andre spillere var gode til at hive mig op igen med det samme.

Netop hjælpen fra de langt mere berømte holdkammerater har været en stor hjælp.

- Det er ret vildt. Det er hver træning, jeg skal være på. Jeg kan mærke, at jeg bliver bedre og bedre, for hver dag jeg træner med dem. Det har været en fed oplevelse. Til at starte med var det sværere, end jeg lige havde forestillet mig, men jeg kommer mere og mere ind i det. Så det hele går meget nemmere, siger Christian Termansen.

For ganske kort tid siden indgik Christian Termansen kontrakt med Aalborg Håndbold, og det åbner op for en potentiel fremtid i rødt og hvidt, men indtil videre er der lagt en plan, der åbner op for både senior og ungdomshåndbold for stortalentet.

- Det har nok været nogle af de vildeste uger i mit liv. Det har været meget hektisk, men det er omvendt noget, som har været helt vildt fedt. Planen er, at jeg skal spille med på U19, og hvis de mangler en spiller på ligaholdet, så kan jeg hjælpe der. Det er meget fint. Det er noget, jeg er virkelig glad for, siger stortalentet, der gør sig bedst på højre back.