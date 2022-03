Særligt denne AaB-duo har imponeret i marts

FODBOLD:AaB's superligahold gik ubesejret gennem marts måned og scorede seks mål i holdets tre kampe. Det er ikke gået ubemærket hen på Superligaens officielle hjemmeside, hvor to af holdets offensive esser har fundet vej til månedens hold.

Det er først og fremmest Kasper Kusk, der scorede et mål i udekampen mod OB (som AaB vandt 3-2) og assisterede til scoringer fra Milan Makaric i både OB-kampen og i den efterfølgende hjemmekamp mod Brøndby (3-0-sejr).

Det andet AaB-es, der har fået en plads blandt de 11 udvalgte for marts, er topscorer Louka Prip. Han scorede på to straffespark i sejren over Brøndby og stod desuden fadder til adskillige af holdkammeraternes målchancer.

Månedens hold på Superliga.dk er udpeget ud fra den officielle statistikdatabase på hjemmesiden.

Månedens superligahold for marts Målmand: Kamil Grabara (FCK)

Højre back: Henrik Dalsgaard (FCM)

Central forsvarer: Duplexe Tchamba (SJE)

Central forsvarer: Denis Vavro (FCK)

Venstre back: Christian Sørensen (VFF)

Højre midtbane: Albert Grønbæk (AGF)

Central midtbane: Pep Biel (FCK)

Central midtbane: Anis Ben Slimane (BIF)

Venstre kant: Kasper Kusk (AaB)

Angriber: Stephen Odey (RFC)

Angriber: Louka Prip (AaB) Superliga.dk