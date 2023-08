Særligt én AaB-spiller rygtes fortsat væk op til vinduets lukning

Når fredag bliver til lørdag lukker det danske transfervindue. Det betyder, at AaB med overvejende sandsynlighed kan bestille fotografen til efterårets holdfoto.

Som det ser ud lige nu, er der ikke meget, som tyder på den store AaB-aktivitet mod slutningen af transfervinduet, så Ole Jan Kappmeier ser frem mod de sidste dage af vinduet med stor fortrøstning og ro i sindet.

- Jeg har næsten lukket vinduet. Vi er tilfredse med den nuværende trup, så hvis vi skal have noget nyt ind, er det kun fordi vi siger farvel til noget andet, siger AaB's sportsdirektør Ole Jan Kappmeier til Nordjyske.

Det store spørgsmål er derfor, om der kan dukke et bud op i sidste øjeblik på en af de nuværende AaB-profiler.

- Hvis vi skal sælge i den nuværende situation, så skal det være fordi, der kommer et vanvittigt godt bud på en af vores spillere. Der skal ske noget "crazy", hvis vi skal sælge på nuværende tidspunkt, siger Ole Jan Kappmeier, der ikke helt vil smække vinduet i.

- Det kan jeg naturligvis ikke udelukke. Der er begyndt at være interesse for vores spillere, og vi kan godt mærke, at markedet begynder at varme op, siger Ole Jan Kappmeier.

Helt konkret er det mere end nogen anden Allan Sousa, der fortsat ligger og spøger som et muligt salg.

Derfor er AaB også klar, hvis der pludselig dukker et bud op på brasilianeren. Hans bagland arbejder fortsat på at skabe en transfer, og AaB er klar til at imødegå et salg.

- Hvis vi ender med at sælge en spiller, så har vi naturligvis en liste med alternativer klar. Lige nu er der ikke meget, der tyder på, at det ender med et salg, men vi ved godt, at det kan ændre sig hurtigt, siger Ole Jan Kappmeier.

Det er som sagt Allan Sousa, der lige nu florer flest rygter op spekulationer omkring, mens de øvrige AaB-spillere ikke tiltrækker sig den store opmærksomhed på rygtebørsen.

AaB-fans kan ikke endegyldigt drage et lettelsens suk, når det danske vindue lukker. Der er nemlig fortsat flere lande, hvor vinduet fortsat vil være åbent. Blandt andet lande i den arabisktalende del af verden. Derfor kan Allan Sousa potentielt blive solgt efter det danske vindue er lukket. Så måske skal holdfotoet ikke tages lige med det samme.

AaB har allerede fået tyndet godt ud i truppen denne sommer, men der er fortsat spillere, som kan ende med at ryge i 11. time. Allan Sousa er allerede nævnt. Derudover har flere klubber løbende vist interesse for Andreas Poulsen, der er kommet i overskud hos AaB, der har tre spillere til Poulsens position.