Særligt én ingrediens er forklaringen på AaB's gode start

AALBORG:Hemmeligheden bag AaB's øjeblikkelige succes i 1. division i fodbold ligger begravet i de mange træningstimer, der er brugt op til sæsonstarten.

Cheftræner Oscar Hiljemarks mandskab har vundet de tre første kampe med en målscore på 8-0, og kigger man scoringerne efter i sømmene, er kun tre af dem lavet efter opspil langs jorden.

Tre gange har AaB scoret direkte på hjørnespark, og netop på den konto blev Rasmus Thelander søndag dobbelt målscorer i 4-0-sejren over FC Fredericia. Andre to gange har aalborgenserne scoret på hovedet efter indlæg fra kanterne.

- Hver eneste gang vi går ind til en dødbold, har jeg en fornemmelse af, at det kan og skal blive farligt. Det er nok en kombination af, at niveauet er lidt lavere i 1. division og af, at vores setup omkring dødboldene er blevet utroligt skarpt, forklarer Rasmus Thelander.

Vores egen skyld

I spillet om bolden og midtbanen har AaB været mere udfordret, og det blev de også af Fredericia i søndagens kamp på Aalborg Portland Park.

Rasmus Thelander jubler her med de 7478 tilskuere, der så AaB slå FC Fredericia med 4-0. Foto: Martél Andersen

- Jeg kan godt se, at de med lidt held kunne have spillet sig tilbage i kampen, og det synes jeg primært var vores egen skyld. I en periode overholdt vi ikke vores positioner og aftaler. Det italesatte vi også i pausen, og derfor var det ekstra vigtigt, at vi fik dræbt kampen med et par gode dødboldsscoringer, forklarer Rasmus Thelander.

AaB topper nu 1. division og har ikke begået samme fejl som tidligere superliganedrykkere ved at smide en masse point i sæsonstarten. Næste udfordring bliver at holde snuden i sporet og ikke tro, at tingene nu kommer til at give sig selv.

- Jeg synes, at de ting vi arbejder med, og den kvalitet vi har, er så tydelig, at vi kun har os selv at takke, hvis vi ikke kan følge op på de her tre sejre. Hvis vi ikke koncentrerer os og har styr på de basale ting, så har de andre hold stadig kvalitet nok til at udfordre os, påpeger Rasmus Thelander.

Fantastisk opbakning

Udover kvaliteten på banen har AaB har også en anden fordel, som de øvrige hold misunder. Det er tilskuerne på Aalborg Portland Park, hvor der i snit er dukket mere end 8000 op til sæsonens første to opgør.

- Det er virkelig imponerende at opleve den kæmpe opbakning, vi har. Det gør det ekstra sjovt for os at spille de her kampe. Vi nyder momenterne på banen, og fansene er med til at sørge for, at tingene indtil videre er gået op i en højere enhed, roser forsvarskæmpen.

AaB spiller næste gang på fredag, hvor de på udebane møder FC Helsingør.