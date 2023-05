Særligt én ting gør ondt på AaB-kriger

KØBENHAVN:Han har prøvet mere end de fleste i AaB-truppen. Blandt andet er der flere pokaltitler på CV'et hos Rasmus Thelander. Derfor var det heller ikke nødvendigvis ærgrelsen over den missede pokal, der fyldte mest hos den brølstærke stopper efter 0-1-nederlaget til FCK.

- Det ville have været så stort for AaB, hvis vi kunne komme ud at spille europæisk. Det er faktisk det, der gør mest ondt på mig, siger Rasmus Thelander, der flere gange har snakket om, at han lever for de store internationale oplevelser, som han tidligere har prøvet i sin karriere.

Det bliver der ikke noget af, men han kan trods alt se tilbage på en pokalfinale, som AaB i modsætning til 2020 kan være nogenlunde tilfreds med.

- Vi har stor ære af kampen. Det er jo en stærk præstation, at vi lægger pres på FCK, og fornemmelsen er, at hvis vi scorer, så stikker vi kniven ind, siger Rasmus Thelander.

- Vi manglede evnen til at skabe det afgørende tryk, men jeg troede jo, at vi havde scoret, siger Thelander, der var skuffet, da målet blev underkendt for offside.

Skuffede AaB-spillere under medaljeceremonien i Parken, hvor de desværre indtog en sekundær rolle. Foto: Martin Damgård

- Den var fandeme hård mand. Da vi scorede, var min første følelse, at vi havde været bedre end dem, og nu scorede vi, så nu ville vi sgu vinde den kamp, siger Rasmus Thelander, der ikke kunne sige sig fri for at få et flashback til 2014-finalen, da Lars Kramer havde headet bolden i mål.

- Kulissen var jo den samme, og det var også på et hjørnespark, så det kan man godt sige, men så kiggede jeg op på storskærmen og kunne godt se, at Pedro stod lige foran målmanden, så den kan de jo godt kalde tilbage, siger Rasmus Thelander.

I kampens slutning kom gemytterne i kog, og det skabte lidt virak.

- Ham der inde i målet, han har en stor mund, og jeg lod mig nok provokere af det. Sådan er det, og det er jo en finale, og det er jo et krydderi i en finale, siger Rasmus Thelander, der ikke kan genkalde sig, hvad Grabara fik sagt undervejs. Til gengæld fik han hilst på Grabaras maske, men det blev ikke til nogen teatralsk scene fra AaB-kæmpen.

- Jeg kan sgu ikke få mig til at falde i sådan en situation, men der var lidt maske i hovedet på mig. Det var der i hvert fald, siger en trods alt smilende Thelander.

AaB's fans kæmpede bravt på tribunen og ydede en flot vokal og visuel opbakning. Foto: Martin Damgård

Han smiler også, når han skal forklare, hvordan det var at gå på banen i den kulisse, som AaB's fans havde skabt.

- Det var så stort at få lov til at spille i den her ramme. Det er jo ikke hver dag, at vi får lov til det. Det er stort fordi, vi kan få lov til at dele den oplevelse med vores venner og familie, siger Rasmus Thelander.

Han har døjet med knæ-problemer i de seneste uger, men comebacket i Parken lover mere spilletid til Rasmus Thelander, som meget vel kan blive en afgørende brik i AaB's bestræbelser på at blive i Superligaen.

- Jeg har kæmpet lidt med mit ene knæ, men formen er sådan set god nok, og benene har det godt her efter kampen. Jeg følte mig godt tilpas under kampen, så det var dejligt at være tilbage, siger Thelander.