Særligt én ting var afgørende for, at Aalborg Håndbold-profil skifter klub

HÅNDBOLD:Aalborg Håndbold offentliggjorde 14. januar, at Nikolaj Læsø skifter til den portugisiske klub FC Porto efter den igangværende sæson.

Et skifte, som Aalborg-spilleren glæder sig over, men som samtidig ikke var, hvad der først lå i kortene.

- Jeg havde nogle fine snakke med Jan Larsen (direktør i Aalborg Håndbold, red.), hvor jeg fortalte, at jeg var rigtig glad for at være i Aalborg, og at jeg godt kunne se mig selv blive i mange år, men at jeg gerne ville have en forlængelse, da min kontrakt havde udløb i sommeren 2023.

- Det var desværre ikke en mulighed, og derefter indgik vi i en dialog omkring, at jeg gerne ville væk, hvilket Jan imødekom, fortæller Nikolaj Læsø.

En afgørende rolle

Blandt flere forskellige tilbud faldt valget på FC Porto, og det var der én helt særlig grund til.

- For mig handlede det hele tiden om at komme til en klub, hvor jeg vil få en masse spilletid og en stor rolle. Jeg har kunnet mærke, at det har passet mig bedst, når jeg har haft perioder i Aalborg Håndbold, hvor jeg har haft en større rolle.

- Porto ville mig rigtig gerne, og klubben gik efter mig som deres førsteprioritet, hvilket fangede mig. Der var også andre klubber i spil, men jeg følte, at FC Porto kom med det bedste tilbud og setup, siger bagspilleren, der ser frem til tiden i Portugal.

- Jeg glæder mig til at opleve en ny kultur og klub, men lige nu fokuserer jeg på tiden i Aalborg og derefter mine to år i Porto. Så må tiden derefter vise, hvad der sker. Jeg har ikke nogle bestemte steder, jeg gerne vil hen i fremtiden, men jeg håber, at jeg på et eller andet tidspunkt kan komme hjem til Aalborg igen, erkender han.

Samme mål

Selvom Nikolaj Læsø forlader Aalborg Håndbold til sommer, ændrer klubskiftet ikke noget ved spillerens mål og drømme.

- Jeg har fået smag for at være med på den internationale scene i min tid i Aalborg, så mit mål med Porto er helt klart at kunne hjælpe et godt og velspillende hold med at opnå nye mål. Jeg håber at kunne bruge min erfaring til at hjælpe Porto med at komme med til Final4 i Champions League. Det er i hvert i fald en drøm, jeg har, fortæller Aalborg-spilleren.

- Jeg har ikke rigtig andre personlige mål end dem, jeg allerede har her i Aalborg. Jeg håber og drømmer om at kunne være med omkring landsholdet igen, og det er ikke fordi, at mit skifte til udlandet har påvirket det mål, fastslår Nikolaj Læsø, der fik slutrundedebut for landsholdet ved VM i Egypten i 2021.

Nikolaj Læsø var med landsholdet i Egypten i 2021, hvor Danmark vandt verdensmesterskabet. Arkivfoto: Martin Damgård

Inden Nikolaj Læsø skifter fra Aalborg Håndbold, har han dog også nogle mål med aalborgenserne, som han håber på at få indfriet.

- Der er ingen tvivl om, at vores helt store mål i år i Aalborg Håndbold er at vinde det danske mesterskab igen i år, og det er 100 procent noget, som jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at gå efter. Internationalt har vi gjort det suverænt i år, så hvis vi kan gøre det samme, som vi gjorde sidste år og spille os i Final4 og gøre alt, hvad vi kan for at vinde Champions League, så har jeg oplevet alt, hvad jeg drømmer om med Aalborg Håndbold, understreger Nikolaj Læsø.