Sæsonen er forbi for AaB'er

FODBOLD:AaB runder torsdag og søndag denne sæson i 3F Superligaen af med henholdsvis en hjemmekamp mod FC København og en udekamp mod FC Midtjylland, og begge de kampe bliver uden Frederik Børsting, der ellers lige havde bidt sig fast i AaB's startopstilling med flere gode præstationer.

Frederik Børsting blev skadet op til søndagens kamp mod Brøndby, og den skade gør, at hans sæson er forbi.

- Ja, det er den. Han har fået en blokade i knæet, så det er med henblik på næste sæson, siger AaB-træner Jacob Friis.

Han forventer, at Frederik Børsting er klar til at træne med, når AaB 12. august tager hul på træningen frem mod den kommende sæson. Helt så godt ser det ikke ud for anfører Lucas Andersen, der blev skadet i pokalfinalen mod SønderjyskE 1. juli.

- Det går fremad, men han er i hvert fald nok ikke med på lige fod med de andre på testen på førstedagen efter ferien. Han klør på for at blive klar igen, men vi skal have bygget ham op endnu engang, så vi må have lidt tålmodighed, siger Jacob Friis.