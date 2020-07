Sæsonen kan være slut for AaB-anfører

FODBOLD:Lucas Andersen kunne ikke spille kampen færdig, da AaB onsdag aften tabte finalen i Sydbank Pokalen mod SønderjyskE på Blue Water Arena i Esbjerg.

Allerede i slutningen af første halvleg måtte AaB-anføreren udgå med en skade, og dermed fik han ikke chancen for selv at sørge for at kunne sikre sig sin første titel som AaB'er.

- Jeg fik et riv i baglåret i slutningen af første halvleg. Faktisk gik det op for mig, hvor slemt det var, da jeg lå på sidelinjen samtidig med, at SønderjyskE bragte sig foran, siger Lucas Andersen til NORDJYSKE.

- Umiddelbart ved jeg ikke, hvor lang tid, jeg er ude. Men det kommer til at tage noget tid, siger AaB-anføreren.

Med mindre end en måned tilbage af sæsonen, så kan det være svært for Lucas Andersen at nå at komme tilbage inden sommerferien. På nuværende tidspunkt mangler AaB seks kampe i Mesterskabsspillet inklusive kampen mod Brøndby på søndag.

- Det er for tidligt at sige på nuværende tidspunkt. Men jeg er ikke klar i næste uge, siger Lucas Andersen.