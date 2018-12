Sæsonens første hjemmebanenederlag til Aalborg

HÅNDBOLD: Tilbage i september måned vandt Aalborg Håndbold 30-26 i det omvendte opgør, men har siden tabt til GOG og Bjerringbro-Silkeborg. Sideløbende har Skanderborg slået både de hurtigløbende fynboer og sidste sæsons DM-finalister.

*Lyden af en hånd, der klør sig i hovedbunden*

Hvis nogen skulle ske at sidde inde med den matematiske formel til at forklare sammenhængen mellem resultaterne i Herre Håndbold Ligaen, er de meget velkommen til at sende det i denne signaturs retning.

For uforudsigelighed har i den grad kendetegnet sæsonen, altså lige med undtagelse af én ting: Når Aalborg Håndbold spiller på hjemmebane i Jutlander Bank Arena, vinder de.

Altså, lige indtil Skanderborg kom på besøg og tildelte nordjyderne sæsonens første hjemmebanenederlag på 25-29.

De første 30 minutter, specielt i angrebsenden, bliver ikke nogen, cheftræner Stefan Madsen efterfølgende kommer til at arkivere under ‘sæsonens bedste præstationer’. Det var i lange perioder sløset, modløst og velsagtens også uden den fornødne tålmodighed.

Trods to tidlige Skanderborg-udvisninger formåede Aalborg-spillerne ikke at udnytte den åbne låge i håndboldjulekalenderen, men måtte i stedet konstatere, at man var bagude 3-7 efter 11 minutter.

Det var ej heller, fordi gæsterne spillede showhåndbold, men de havde en brandvarm Mathias Bitsch på højrebacken, der bombede seks gange før pausen, og så var målmand Kristoffer Laursen velforberedt på nordjydernes skytter, som da han ganske ubesværet greb Omar Ingi Magnusson ud fra distancen.

Lidt bedre gang i det røde hjemmehold kom der dog, særligt fordi man formåede at udnytte banens bredde og få sat Sebastian Barthold og Mark Strandgaard i scene på fløjene.

Flydende blev det imidlertid aldrig, og derfor måtte Aalborg Håndbold gå i omklædningsrummet bagude 11-13 efter 30, ja lad os være ærlige, halvgrimme minutter med harpiks på fingrene.

En grimasse assistenttræner Arnór Atlason måtte fortrække til en del gang under onsdagens kamp mod Skanderborg. Nordjyderne brændte simpelthen for meget. Foto: Claus Søndberg

Stolpe ud-følelse

At lukke 13 mål ind i første halvleg var langt fra en katastrofe og indikerede også, at Aalborg i forsvarsenden havde leveret ganske solidt håndværk. Problematikken lå i den anden ende, og en af løsninger på de udfordringer blev at løbe, både kontra, men også bevare trykket i ankomstfasen.

Her var der muligheder, og dem fik nordjyderne også større udbytte af efter pausen. Mark Strandgaard med fart og 16-18 reducering efter 41 minutter, som dog efter to efterfølgende fejl blev vekslet til 21-17 i gæsternes favør.

Man har tidligere i sæsonen set, hvordan Aalborg Håndbold, når kampene bliver tætte, har været eksemplariske til at afvikle slutminutterne. De evner, kynismen, kom på overarbejde mod Skanderborg, og faktisk var der ganske meget stolpe ud-følelse hos aalborgenserne.

Først missede Andreas Holst et kontraskud på overlæggeren, der kunne høres helt ud på parkeringspladsen, før Sebastian Barthold kort efter studsede et straffekast mellem benene på Skanderborg-målmanden og over mål.

Medvind havde Skanderborg til gengæld. Først løsnede Marcus Mørk et skud fra distancen, som snittede Aggefors‘ hånd og gik i mål, før et stolpeskud angrebet efter løb direkte i armene på Jonas Samuelsson, der med under tre minutter igen lukkede kampen med sin 26-22 scoring.

Aalborg Håndbold topper stadigvæk landets bedste håndboldrække med et point ned til GOG på andenpladsen.