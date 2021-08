Sæsonens længste kamp: Vejrguderne var med Jammerbugt i modsætning til dommeren

FODBOLD:Måske mest i spøg men også i beundring kaldes Bo Zinck nogle gange for gud i Pandrup og omegn. Det må være usagt, om fodboldtræneren rent faktisk besidder guddommelige kræfter, men vejret er han ikke herre over. Det så nemlig ud til, at endnu en udsættelse af kampen mod Fredericia, der begyndte lørdag eftermiddag, kunne komme på tale, da gæsterne atter ankom til Pandrup.

Da FC Fredericia-spillerne trådte ud af bussen netop ankommet til Pandrup, blev de mødt af lyn og torden, hvilket må have bragt irriterende mindelser frem om lørdagens første akt af noget, der kandiderer til at blive den længst varende kamp i Jammerbugt FC's historie.

Første halvleg blev nemlig sat i gang lørdag eftermiddag. Tordenvejr satte imidlertid en kæp i hjulet for afviklingen af anden halvleg, som derfor blev udskudt til mandag aften, hvor FC Fredericia måtte tage turen til Pandrup igen med en 1-0-føring i ryggen.

Det gjorde i sagens natur anden halvleg til en på alle måder atypisk forestilling. Ville de to hold skifte ud fra anden halvlegs start, eller hvordan ville man gribe kampen an, når den fysiske belastning, man normalt kender fra en kamp ikke kom i spil på samme måde?

Jammerbugt FC's træner Bo Zinck valgte at gå offensivt til værks med det samme. Mads Larsen kunne tage plads på bænken, mens Omar Natami blev skiftet ind.

Det store offensive tryk mod gæsternes mål udeblev imidlertid. FC Fredericia, der havde sendt samme 11 mand på banen, som sluttede første halvleg i lørdags, stod nemlig godt i mod.

Derfor kom Jammerbugt heller ikke for alvor frem til store chancer. Det tætteste man kom en scoring var velsagtens et par situationer, hvor man følte sig snydt for et straffespark af kampens dommer Lasse Graagaard. Særligt Sead Gavranovic følte sig snydt, da Valance Nambishi så ud til at gå kraftigt i ryggen på angriberen.

Chancer var der stort set ingen af. De to keepere havde ikke haft en redning, da Marcus Bundgaard måtte ind og hente bolden ud af eget mål med fem minutter tilbage af kampen. Her havde Oliver Olsen afsluttet et kontraangreb med at gøre det til 2-0 for gæsterne. Få minutter efter scorede indskiftede Kristian Kirkegaard til 3-0 på noget, der mindede om FC Fredericias anden chance i anden halvleg. Med den slags effektivitet er det selvsagt svært for Jammerbugt FC at gøre det store væsen af sig.

Bo Zinck måtte konstatere, at det sluttede som anden halvleg også begyndte. Med FC Fredericia foran på måltavlen. Dermed kunne fredericianerne sætte sig ud i bussen ledsaget af høj sol og glæde sig over, at den ekstra tur til Pandrup viste sig at være det hele værd.

Næste opgave for Jammerbugt FC er en vigtig udekamp lørdag mod Fremad Amager, der har indledt sæsonen uden at få point i de tre første opgør.