Sæsonens solstrålehistorie: Henriksen har løftet sig helt vildt

HÅNDBOLD:Rasmus Henriksen har været sæsonens helt store positive historie i Mors-Thy Håndbold. Oprindeligt var det meningen, at han skulle være reserve for Rasmus Bech, men ret hurtigt byttede de to keepere roller, så det nu er Rasmus Henriksen, der har status af førstekeeper.

De gode takter blev senest vist i søndagens meget vigtige sejr over Skive, hvor Henriksen stod en stor kamp og dermed havde en stor aktie i de vitale point. Det var den foreløbige kulmination på en sæson, hvor den 21-årige keeper har taget syvmileskridt.

- Mit mål for sæsonen var, at jeg ville ind og byde mig til i forhold til spilletid på ligaholdet, og det må man sige, at jeg er kommet, siger Rasmus Henriksen, der ikke just har taget den lige vej til spilletid i en ligaklub som Mors-Thy Håndbold.

I efteråret bragede Henriksen ind på scenen med flere gode præstationer. Blandt andet fejrede han sin 21-års fødselsdag med en fremragende præstation i en hjemmekamp mod GOG.

- Det gav noget selvtillid og noget tro på egne evner, at jeg fik den tillid fra trænerne. Det var også med til at løfte mig meget, at jeg præsterede godt i flere kampe, siger Rasmus Henriksen.

Selv er han lidt overrasket over, at det er gået så stærkt, men parolen er stadig den samme for den hårdtarbejdende keeper.

- Jeg havde naturligvis håbet på, at jeg kunne komme i spil, men jeg må sige, at det har overrasket mig lidt, hvor meget spilletid, det er blevet til. Jeg har et fantastisk samarbejde med Bech, som jeg virkelig sætter stor pris på. Det er blandt andet noget af det, der har hjulpet mig godt på vej, siger Rasmus Henriksen.

Han begyndte at spille håndbold, fordi kammeraterne gjorde det, og ret hurtigt fandt han ud af, at hans rette plads var i målet. Her viste det sig, at evnerne var så store, at han hurtigt kunne identificere sig selv som en talentfuld keeper.

Rasmus Henriksen har virkelig gjort en god figur i denne sæson for Mors-Thy.

Vejen til succes i Mors-Thy er blandt andet gået over Randers og nok mest definerende af alt en drilsk knæskade, der spolerede over en sæson for Henriksen.

- Jeg var lige blevet udtaget til ungdomslandsholdet, da jeg blev skadet. Det var et hårdt slag rent mentalt, fordi jeg skulle omstrukturere hele min hverdag. Det var mentalt hårdt at komme igennem, men jeg fik vendt det til noget positivt, fordi jeg dels lærte at sætte mere pris på spillet, og dels fandt jeg en indre motivation til at komme tilbage i en endnu bedre udgave, siger Rasmus Henriksen.

Gennem hele genoptræningsforløbet var det vigtigt, at han havde støtte fra Mors-Thy. Blandt andet blev klubben ved med at bakke op, selvom det i første omgang hed 2. divisionshåndbold for Rasmus Henriksen. Den udfordring klarede han så godt, at han i sidste sæson blev hevet mere fast op omkring ligatruppen. Dog mest som træningsmålmand.

Igen gjorde han sig så godt bemærket, at der ventede en fast plads i ligatruppen, da rutinerede Søren Pedersen takkede af efter sidste sæsons pokaltriumf. Her var tanken, at Rasmus Henriksen skulle være backup til Rasmus Bech. Den stejlt opadgående formkurve skal Rasmus Henriksen først og fremmest takke sig selv for, hvis man spørger hans træner Niels Agesen.

- Rasmus skal have ros for, at han virkelig knokler på. Derfor er det også fedt at se, han lykkes så godt, som han gør i denne sæson. Han er beviset på, at man kan komme langt, hvis man arbejder tilstrækkeligt hårdt, siger træner Niels Agesen.

- Han besidder den her herlige ærgerrighed. Han vil altid vinde, og han vil altid gøre det bedre. Det er lige meget, om det er til træning eller kamp. Den indstilling gennemsyrer alt, hvad han laver, og det er imponerende, og som træner er det fedt at arbejde med sådan en spiller, roser Niels Agesen.

Rasmus Henriksen stammer fra Hobro, hvor han også stadig bor. Det giver nogle gode køreture til og fra træning, men det er ikke noget problem for keeperen at bruge de mange timer i bilen konstruktivt.

Blandt andet er der tid til at reflektere lidt over fremtiden og ambitionsniveauet.

- Jeg vil som alle andre gerne nå længst muligt indenfor min sport. Det vil sige det højest mulige niveau. Lidt mere konkret kunne jeg godt drømme om at få lov til at prøve mig selv af i udlandet. Det kunne være meget spændende, men i første omgang er jeg jo bare glad for, at jeg kan bidrage her i Mors-Thy, hvor man har vist mig stor tillid, siger Rasmus Henriksen.

I første omgang skal Rasmus Henriksen forsøge at hive en ny storkamp ud af ærmet, når Mors-Thy Håndbold onsdag aften langt om længe kan byde publikum indenfor til Håndbold i den nyrenoverede hjemmebanehal i Thisted. Her venter en svær opgave mod Skjern i en af de mange udsatte kampe. Der er kampstart 19.30.