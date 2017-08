Safranko slår sig gerne for at score et mål

FODBOLD: Der var jubel og klapsalver, hver gang den unge slovak med nummer fjorten på trøjen markerede sig i mandagens reservetestkamp på Aalborg Portland Park Stadion.

Poval Safranko ankom til Danmark søndag, og kunne allerede dagen efter trække den rød og hvidstribede trøje over hovedet og vise hvilket stof, han er gjort af.

Cheftræner Morten Wieghorst er glad for at byde nyeste mand velkommen, for han har mange evner at bidrage med.

- Han vil kunne true modstanderen, fordi han er god til at omsætte indlæg, på en anden måde end de angribere, vi har i truppen nu. Han er stærk i luften og har ikke noget imod, at det gør ondt, og at han måske slår sig for at score et mål, fortæller han.

Klubben har spejdet efter den 22-årige slovak i nogle måneder, og særligt lagt mærke til hans høje ambitionsniveau.

- Min fremtid er lige her nu, og jeg vil vinde alle kampe, vi spiller. Det er det vigtigste for mig, fortæller han.

Poval Safranko er den tredje slovak på holdet, som allerede tæller landsmændene Filip Lesniak og Jakub Sylvestr.