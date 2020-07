Sagde nej til ny AaB-kontrakt: Her er konsekvensen

FODBOLD:Når AaB søndag møder FC Nordsjælland på udebane i Superligaens mesterskabsspil, bliver det uden Søren Tengstedt i truppen.

Den 20-årige angriber, der har valgt at søge nye græsgange fra den kommende sæson, er sorteret fra til opgøret i Farum.

- Det er egentlig en ret nem beslutning, at han ikke indgår i planerne for resten af sæsonen. Der skal to til en tango, og det er ikke tilfældet her, men heldigvis har vi nogle andre dygtige spillere, som vi i stedet vil satse på herfra, siger cheftræner Jacob Friis.

På spørgsmålet om, hvorfor han eksempelvis fortsat benytter Jores Okore på holdet, selvom denne har kontraktudløb om få uger, siger han:

- Der er ikke noget, der er endeligt afgjort med Jores eller nogle af de andre, der har kontraktudløb, så det er forskellen, forklarer Jacob Friis.

Søren Tengstedt selv har ikke udtalt sig om sit nej til AaB, siden nyheden kom frem, og han var heller ikke videre meddelsom ved lørdagens træning i superligaklubben.

- Jeg har fuld forståelse for, at Friis vil satse på nogle andre spillere sæsonen ud, men derudover har jeg ikke så mange kommentarer.

Som NORDJYSKE beskrev fredag, er det ikke et spørgsmål om penge, der gør, at parterne nu skilles. Det skyldes derimod, at AaB først for nylig er kommet på banen med en konkret udspil til en forlængelse, og på det tidspunkt havde Søren Tengstedt valgt at kigge andre veje.

Ifølge Ekstra Bladet har AGF udnyttet aalborgensernes tøven til at skrive kontrakt med den unge angriber.