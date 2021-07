Salg af Pål kom ikke i mål: Det her var prisen på topscoreren

FODBOLD:Det helt brede smil var fremme, da Hobro IK's nu tidligere sportschef Jens Hammer Sørensen i december 2017 kunne præsentere en kontraktforlængelse med klubbens norske topscorer Pål Alexander Kirkevold.

- Vi har skrevet en lang kontrakt med Pål, men vi forventer ikke, at han er her i alle årene. Det er han simpelthen for god til, og hvis den rette klub kommer på banen med henblik på at hente ham, så stiller vi os ikke i vejen for et salg, sagde Hammer dengang.

Da 2017/2018-sæsonen var slut, kunne sportschefen glæde sig over, at nordmanden havde en måltotal på 22, og som den første Hobro-spiller nogensinde var øverst på topscorerlisten i Superligaen.

Lang kontrakt

Kontrakten, som blev skrevet under i december 2017, løb frem til udgangen af 2021. Med den blev nordmanden den suverænt mest løntunge spiller i Hobro. Indtil mandag 26. juli i år hævede Pål Alexander Kirkevold - med kælenavnet "Mål-Pål" - stadig sin løn i Hobro. Her lod klubbens nye ledelse nordmanden skifte gratis til Stabæk i hjemlandet - fem måneder før kontraktudløb.

Det rekordsalg, som klubben havde sat næsen op efter, blev aldrig til noget - til stor ærgrelse for klubbens tidligere sportschef Jens Hammer Sørensen, der forlod Hobro ved udgangen af maj efter at have fået en fyreseddel.

- Det er lidt historien om, hvor svært det er. Det er jo mennesker, vi har med at gøre, og det var en enig bestyrelse, der gerne ville forlænge hans kontrakt. Han havde et halvt år tilbage og andre muligheder, så vi gav ham en lang kontrakt i håbet om, at vi kunne sælge ham.

- Så skete der det, der sker med mennesker indimellem og især fodboldspillere - de går i stykker. Han blev skadet på et uheldigt tidspunkt, konstaterer Jens Hammer i den nyeste udgave af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten.

Tyrkere på banen

Selv om Pål Alexander Kirkevold var brandvarm i Superligaen i 2017/2018, stod bejlerne ikke ligefrem i kø for at sikre sig superligatopscoreren.

- Vi afviste aldrig et konkret tilbud. Lars Kühnel (tidligere bestyrelsesformand i Hobro IK, red.) og jeg havde snakke med nogle tyrkere i Tyrkiet, da vi var på træningslejr dernede, fortæller Jens Hammer, der derfor heller ikke for alvor fik testet, hvor højt et tal han kunne skrive på Påls priskilt.

- De bud, der kommer ind, er jo med til at definere prisen, men jeg var klar til at sælge ham for én million euro, fortæller Jens Hammer.

I den nyeste udgave af Ripodsten sætter den tidligere sportschef også navn på to af de bedste handler, han har lavet i sine mange år i Hobro, samt fortæller om sin fyring og om hvilke planer, han har for fremtiden. Du kan finde Ripodsten på nordjyske.dk/lyt , og hvor du ellers henter dine podcasts.