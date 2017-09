Sammenbrud i forhandlinger

FODBOLD: Forhandlingerne mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen om en ny aftale for kvindelandsholdet i fodbold er brudt sammen.

Det meddeler DBU til Ritzau.

Lørdagens forhandlinger begyndte klokken 9, og DBU ønskede afklaring i forhold til forestående VM-kvalifikationskamp senest klokken 13, men det er ikke lykkedes for parterne at nå til enighed om en ny aftale.

- Der er totalt sammenbrud, siger DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer.

Han fortæller, at man har forsøgt at nærme sig modparten med en midlertidig forbedret aftale, da der endnu var hængepartier for at få en ny aftale på plads, men spillerne og Spillerforeningen har sagt nej.

Danmark skal på tirsdag møde Ungarn i en VM-kvalifikationskamp på udebane, og da landsholdsspillerne ikke vil være til rådighed, vil DBU de kommende timer tænke i alternative løsninger, forklarer Høyer.

/ritzau/