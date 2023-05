Sammenholdet på Mors er meget bedre end i København

NYKØBING:Håndbold er noget helt særligt på Mors og i Thy. Stoltheden over det lokale flagskib Mors-Thy Håndbold er ikke til at tage fejl af, og det har Kristian Vukman fået at mærke i de seneste to sæsoner, hvor han har repræsenteret Mors-Thy Håndbold.

- Jeg kommer helt klart til at savne det sammenhold, der er her på Mors omkring håndbolden. Det er noget andet, når man skal snakke håndbold med dem man møder hos købmanden. Jeg kommer fra København, og jeg må bare sige, at sammenholdet på Mors er meget bedre, siger Kristian Vukman.

- Jeg kommer også til at savne en masse gode mennesker i klubben. Der er virkelig stor passion omkring arbejdet her i Mors-Thy, så den del kommer jeg også til at savne, men jeg er virkelig glad for, at jeg har oplevet det, siger Kristian Vukman.

Opholdet på Mors blev måske ikke helt, som bagspilleren havde håbet. Et overrevet korsbånd satte en effektiv stopper for spilletid i sidste sæson, og i denne sæson har Vukman primært set til fra bænken, mens andre yngre kræfter som eksempelvis Mads Svane har fået et gennembrud.

- Man kan godt sige, at jeg peakede i min allerførste kamp for Mors-Thy. Efter en lang skadespause kom jeg ind og fik debut mod Skjern. Der scorede jeg en del mål og var flyvende, men det viste sig også at blive min bedste kamp, siger Kristian Vukman.

Han har tilbragt langt de fleste minutter af denne sæsons kampe på bænken.

- Jeg fik noget spilletid i træningskampene, men ellers er det ikke blevet til så meget tid på bane for mig. Det er måske fordi, jeg ikke selv har grebet chancen, og så er der også nogle af de unge, som virkelig har gjort det godt, siger Kristian Vukman.

Han er dog ikke bitter over den manglende tid på banen. Tværtimod rejser han videre med værdifuld erfaring i bagagen.

- Jeg har i hvert fald set og oplevet, hvad det kræver for at være med på liganiveau. Jeg er blevet bevidst om, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke kan som håndboldspiller, så jeg har fået værdifulde erfaringer med, og min nye klub Team Sydhavsøerne har en ambition om at spille liga på et tidspunkt. Der håber jeg, at jeg kan bidrage med min erfaring her fra Mors-Thy, siger Kristian Vukman, der håber, at Mors-Thy kan lukke sæsonen med en sejr og en førsteplads i nedrykningsspillet.

- Det vil være meget mere end godkendt for vores unge hold, hvis vi slutter som nummer 9 i ligaen. Man skal huske på, at vi er et meget ungt hold, så det vil være meget flot, hvis vi kan gøre rent bord i det her kvalspil, siger Kristian Vukman.

Det er samtidig sidste kamp for flere Mors-Thy-spillere. Blandt andet er det også afskedskamp for Frederik Bjerre, der skal til TTH Holstebro efter denne sæson.

Søndagens hjemmekamp mod Nordsjælland fløjtes i gang klokken 14.