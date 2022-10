Sander kan se frem til flere superligakampe i de kommende uger

FODBOLD:Theo Sander gik ind og gjorde en god figur, da han afløste en skadet Josip Posavec i mandagens kamp mod AC Horsens. Uden de store dikkedarer leverede teenageren en indsats, der var en rutineret Superliga-keeper værdig.

Det kan vise sig at blive et vigtigt afsæt for de kommende AaB-kampe. For noget tyder på, at Theo Sander kan se frem til mere spilletid i Superligaen. Det var nemlig ikke blot en enkelt kamps fravær

- Josip er nok væk i længere tid med en muskelskade, så Theo kommer til at spille mange kampe. Realistisk set er Josip ude tre til seks uger, men det får vi at se, siger Erik Hamrén.

Det kan betyde, at Theo Sander skal vogte AaB-buret i de resterende kampe i 2022. Sidste AaB-kamp inden VM-pausen skal spilles 13. november i Farum mod FC Nordsjælland. Det er dermed yderst tvivlsomt om Josip Posavec når at blive klar til at komme i kamp.

Mandagens kamp i Horsens var blot den anden superligakamp for den 17-årige målmand, der tidligere på sæsonen fik debut ude mod Randers FC. Mod AC Horsens var der intet usikkerhed i Theo Sanders præstation, og han ligner en fuldgod seniorkeeper.

- Første gang skete der jo det, der skete, men ellers følte jeg også, at den kamp gik godt. Mod Horsens var jeg godt tilpas i rollen, og vi havde vores aftaler på plads, siger Theo Sander, der blandt andet undervejs traf valget om at sparke langt på et udspark. Altså en ung mand, der i tydelig grad var i stand til at tage temperaturen på kampen og agere ud fra den.

AaB's svenske træner er da også helt tryg ved at skulle have teenageren på mål i de kommende kampe, der blandt andet byder på en direkte bund-duel i fredagens kamp mod Lyngby.

- Selvfølgelig har Josip mere erfaring, og selvfølgelig har det en stor betydning i den position, som vi har lige nu, men det er tæt. Theo viser en god kvalitet. Det gjorde i kampen mod Horsens, og det gjorde han mod Randers, siger Erik Hamrén i Ripodsten.