Sander Sagosen var hård ved sine gamle venner: - Det er ikke for sjovt, at man taler om ham som verdens bedste

HÅNDBOLD:Sander Sagosen spillede bare i Aalborg Håndbold i tre år, men nordmanden efterlod et så stærkt indtryk fra 2014 til 2017, at han ved sin afsked blev indlemmet i klubbens Hall of Fame.

Og onsdag aften blev nordjyderne så mindet om, hvad de engang havde, da Sagosen scorede 11 mål for THW Kiel, der vandt Champions League-opgøret i Jutlander Bank Arena med 31-23.

- Det er jo ikke for sjovt, at man taler om Sander som verdens bedste spiller, og man kunne se, at han havde glædet sig til at komme tilbage til Aalborg, konstaterer Aalborg Håndbolds Henrik Møllgaard.

Aalborg Håndbold - THW Kiel 23-31 (9-17) Stillinger undervejs: 1-3, 3-7, 4-9, 7-12, 9-17 (pausestilling), 10-19, 13-21, 15-25, 18-25, 22-27 Mål, Aalborg Håndbold: Nikolaj Læsø 6, Jonas Samuelsson 5 (2), Buster Juul 3, Mads Christiansen 2, Andreas Holst 2, Magnus Saugstrup 2, Lukas Sandell 2, René Antonsen 1. Mål, THW Kiel: Sander Sagosen 11, Niclas Ekberg 6, Domogaj Duvnjak 2, Harald Reinkind 2, Oskar Sunnefeldt 2, Miha Zarabec 2, Magnus Landin 1, Steffen Weinhold 1, Patrick Wiencek 1, Bevan Calvert 1, Hendrik Pekeler 1, Dario Quenstedt 1. Udvisninger: Aalborg Håndbold 1, THW Kiel 2 VIS MERE

Sander Sagosen, der kom til Kiel fra Paris i sommer, viste klassen onsdag aften i Aalborg, selv om han lige er vendt tilbage efter en skadespause.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at han ikke var så langt fremme i sit forløb, men han er jo bare en verdensklassespiller, og det viste han i dag.

- Jeg har så stor respekt for den dreng. Han har selvfølgelig en vis portion talent, men han knokler også hårdt for det hver dag. Han viser, at det nytter noget at trække i arbejdstøjet, siger Aalborg Håndbold-træner Stefan Madsen.

Mens Aalborg Håndbold kun havde lovord tilovers for modstanderne, var tonen til gengæld en anden, når egen præstation skulle beskrives.

- Vi mødte et rigtig dygtigt hold, men vi havde jo rigeligt at se til på egen banehalvdel. Vi lavede mange og underlige tekniske fejl, hvor vi kaster den ud over sidelinjen eller i hovedet eller i maven på hinanden. Der var nok af mangler hos os, som vi skal fokusere på, før vi begynder at snakke om, hvor dygtige Kiel var, siger Henrik Møllgaard.

For selv om THW Kiel regnes som en af favoritterne til at vinde denne sæsons Champions League, var forskellen onsdag aften større, end den burde være.

- Vi lavede alt for mange tekniske fejl, og jeg er også meget skuffet over det udtryk, vi kom med. Vi leverede ikke det, man kan forvente af os, siger Stefan Madsen.

Nederlaget var Aalborg Håndbolds første i denne sæsons Champions League, der forinden havde budt på sejre over Celje, Zagreb, HC Motor og Nantes, men i de næste fem kampe venter møder med gruppefavoritterne Barcelona, Veszprem og Kiel.

- Vi kan sagtens levere fem fine kampe og alligevel ikke få point. Næste gang har vi Barcelona på udebane, og de taber sjældent hjemme, men for os handler det om at levere noget andet, end vi fik gjort i dag, for det var dumpet. Hvis vi leverer sådan, har vi ikke nogen chance for at slå den slags hold, siger Henrik Møllgaard.