Sarah danser mod VM-kamp

BOKSNING: Ligesom Sarah Mahfoud dansede sig til tops i "Vild Med Dans" i 2016. danser hun nu videre mod en VM-kamp i den firkantede boksering.

Otte sejre i otte kampe har allerede sendt hende op i toppen på ranglisterne, og en sejr ved Danish Fight Night-stævnet i Arena Randers lørdag aften vil være ensbetydende med en VM-kamp efter sommerferien.

Mens den 29-årige dansende bokser allerede har kvalificeret sig til en VM-kamp hos IBF, hvor argentineren Brenda Carabajal fornylig blev midlertidig mester, står hun også med gode kort på hånden til en VM-kamp mod canadieren Jelena Mrdjenovich, der er verdensmester hos såvel WBA og WBC, hvor Sarah Mahfoud er rangeret som henholdsvis nummer 1 og 6.

Skridtet til en VM-kamp kræver dog en sejr over 37-årige Enerolisa de Leon fra Den Dominikanske Republik, der blev ny modstander fredag, da den oprindelige modstander, Olivia Gerula, ikke klarede en MR-scanning af hjernen.

Om en ny modstander i elvte time til en afgørende kamp, siger Sarah Mahfoud til Nordjyske:

- Det er ligegyldigt, om jeg skal møde den ene eller anden, for jeg er velforberedt, så jeg er klar til alle. Jeg går i ringen med stor tro på, at jeg vinder og allerede efter sommerferien kan få en VM-kamp. Og det er faktisk svært at forstå, at en VM-kamp allerede lurer om næste hjørne. Det er virkelig gået hurtigt for mig.

Udover Sarah Mahfoud skal yderligere fem af Team Palles boksere i ringen ved Jørgen "Gamle" Hansens Memorial i Randers. Et mindestævne for Jørgen "Gamle Hansen", der for netop 40 år siden for alvor bankede sit navn ind i bokseverdenen med en knock-out-sejr over englænderen Dave "Boe" Green.

Der er seks kampe ved stævnet. Tre af de øvrige bliver titelkampe med Enock Poulsens møde med Michael Syrowatka, Polen, om EBU's EU-mesterskab i superletvægt, som den største. Ditlev Rossing skal forsvare sit WBC ungdoms-mesterskab i cruiservægt mod Demetrius Banks, USA, mens Jeppe Morell skal bokse om IBF's baltiske mesterskab mod Dayron Lester, Cuba/Finland.

I de to sidste kampe bokser Oliver Meng og Victor Ramon. Sidstnævnte, der oprindeligt er fra Frederikshavn, får debut.