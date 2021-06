Saugstrup har taget turen fra Nøvling til verdenstoppen

HÅNDBOLD:Som optakt til den første DM-finale blev Magnus Saugstrup kåret som årets spiller i Aalborg Håndbold af klubbens mange loyale fans. Det er altid en flot præstation, men særligt i år er den kåring noget særligt med tanke på de mange imponerende individuelle præstationer, som Aalborg-spillerne har budt ind med.

Samtidig blev Magnus Saugstrup hædret med en plads på ligaens allstar-hold som bedste stregspiller. Et meget flottere personligt punktum kunne Magnus Saugstrup ikke have sat foran fansene hjemme i Jutlander Bank Arena.

Midt i finalekampens hede blev det ikke for alvor bemærket, at den første DM-finale potentielt kunne være sidste hjemmekamp for Magnus Saugstrup, der efter sæsonen skifter til Magdeburg.

- Jeg var godt klar over, at det måske var min sidste hjemmekamp. Selvom jeg elsker at spille foran vores fans, så håber jeg, at det var den sidste hjemmekamp i denne sæson, for det vil betyde, at vi vinder DM-guld i Silkeborg, og det vil vi meget gerne, siger Magnus Saugstrup.

Inden han får lov til at snakke videre om jagten på DM-guld, så er det lige værd at dvæle ved den potentielle afsked med hjemmebanen gennem syv sæsoner.

- Jeg havde talt med min familie om, at det kunne være sidste hjemmekamp, men det var ikke noget, som fyldte under selve kampen. Men før og efter var jeg opmærksom på det, siger Magnus Saugstrup, der er stolt over titlen som årets spiller i Aalborg Håndbold.

- Jeg er glad for begge kåringer, som jeg modtog inden finalen, men særligt årets spiller i klubben er en stor ting for mig. Jeg er glad for, at man værdsætter min præstation, og det er sjovt at tænke tilbage på de andre spillere, der har fået den titel før mig, siger den stærke stregspiller.

Et skoleeksempel

Aalborg-træner Stefan Madsen var i corona-isolation, så han kunne ikke være med til at hylde Magnus Saugstrup, men det gør han gerne via et par ord om landsholdsspillerens fantastiske udvikling.

- Magnus er et skoleeksempel på, hvad hårdt arbejde, god tålmodighed og den rette form for opbakning fra forældre kan føre til. Jeg kan huske, at han var ved at køre lidt død i det, men så kom han med til en talentsamling, og så er det ellers kun gået i én retning lige siden, siger Stefan Madsen.

Aalborg-træneren har været med på store dele af Magnus Saugstrups rejse, der kunne omdøbes til ”Rejsen til Saturn”, hvis man skal prøve at indkapsle de højder, som Magnus Saugstrup efterhånden har nået som håndboldspiller.

- Du kan godt sige, at han har taget røven lidt på hele håndbold-Europa med den her fænomenale udvikling. Selvom vi i et godt stykke tid har vidst, at Magnus skulle videre, så kommer hans afgang helt sikkert til at blive et tab for os. Det siger lidt om den betydning, Magnus har fået for Aalborg Håndbold, siger Stefan Madsen.

13 afgørende dage

Tilbage venter dog små 13 dage, hvor Saugstrup kan føje tre titler til et i forvejen fornemt CV, hvis alt går godt.

- Vi har været sindssygt skarpe til at holde turneringerne adskilt, og det skal vi også forsøge at gøre nu. Men det er klart, at det vil hjælpe os helt vildt, hvis vi kan lukke DM-finalen, inden vi skal til Köln, siger Magnus Saugstrup.

Han erkender blankt og meget ærligt, at Final 4-stævnet i Köln fylder meget, men omvendt er der også en stor sult efter at vinde endnu en DM-titel.

- Man skal ikke tage fejl af vores indstilling til tingene. Vi vil også være sindssygt glade for at vinde en DM-titel i det nuværende program. Vi er her for at vinde, og det kunne være stort at få lov til at slutte min tid i Aalborg med et dansk mesterskab, men målet er naturligvis, at vi vil vinde alle tre titler, vi stadig kæmper om, siger stregspilleren.

Magnus Saugstrup er om nogen mester i at holde fokus på næste angreb eller næste forsvar, men han ser meget gerne, at Aalborg tager til Silkeborg og lukker DM-finalen allerede tirsdag aften.

- I forhold til Final 4 i Köln vil vi meget gerne afgøre DM inden, så vi kan flytte fokus 100 procent til Champions League. Det kan vi ikke helt på samme måde, hvis DM stadig er i spil. En DM-titel vil også give os et perfekt moralsk rygstød, siger Magnus Saugstrup.

Hvis den første af de tre potentielle pokaler skal i hus, så skal BSH nedlægges i egen hule, og her skal Aalborg-forsvaret træde i karakter i forhold til den første DM-finale.

- Vores angreb fungerede rigtig godt i kamp et. Vi stod egentlig godt i mange minutter, men alligevel fik BSH nogle mål efter lange angreb, men jeg fornemmer også, at vi har nogle procenter at hente hist og her, så jeg er meget positiv i forhold til at få bedre styr på BSH’s offensiv, siger Magnus Saugstrup.