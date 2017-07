Saugstrup nød stort ansvar

HÅNDBOLD: I Aalborg Håndbold har den unge stregspiller Magnus Saugstrup for det meste ydet en indsats som en defensiv specialist - blandt andet da han fungerede som den fremskudte forsvarsspiller, når Skjern gik over til syv imod seks i sidste sæsons DM-finaler.

Mandag vendte han hjem fra U21-VM, hvor han fik en sølvmedalje sammen med det danske hold efter finalenederlag til Spanien, og dels fik en plads på All Star-holdet som turneringens bedste stregspiller.

- Det har jo været en lidt anden rolle for mig, fordi jeg i Aalborg primært bliver brugt i forsvaret, mens jeg her har været en af dem, der skulle tage ansvar i begge ender af banen. Og det har virkelig været fedt at få det ansvar i offensiven også, siger Magnus Saugstrup, der nu har et par fridage, inden han træner med Aalborg Håndbold torsdag igen.

- Jeg kan jo virkelig tage meget med fra turneringen, fordi jeg har vist, at jeg også kan tage ansvar offensivt. Det er jo noget, jeg kan bruge senere i karrieren, når det forhåbentlig er min tur til at være starter på stregen i en klub.

Sammen med resten af det danske hold er det dog stadig skuffelse, han føler mest, efter nederlaget efter forlænget spilletid.

- Jeg sidder med en meget blandet følelse, og det er nok en af de gange, hvor man bliver gladere og gladere for sølvet, jo længere tid, der går. Lige nu er det stadig mest skuffende, fordi vi var så tæt på, siger stregspilleren.