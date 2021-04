Saugstrup sigter mod historisk aften

HÅNDBOLD:I Liverpool taler man ofte om fodboldklubbens europæiske aftener. Der er noget specielt over at klare sig godt på hjemmebane i de internationale klubturneringer. Det er den slags oplevelser, som legendariske fortællinger er lavet af.

I Aalborg går Magnus Saugstrup rundt og håber på, at han og Aalborg Håndbold kan gøre Liverpool FC kunsten efter og skabe en historisk aften via en god præstation - for Aalborgs vedkommende i håndboldens Champions League mod Porto

Avancement fra 1/8-finalen vil nemlig være en historisk flot præstation af den nordjyske storklub, og for Magnus Saugstrup vil en samlet sejr over Porto være det første af flere mulige flueben, der gerne skal sættes i løbet af de kommende måneder.

- Det vil betyde enormt meget for mig, hvis jeg kan være med til at skrive historie og sende os i kvartfinalen i Champions League. Vi har en ambition om Final 4, og jeg vil gerne slutte min tid i Aalborg Håndbold godt af, og en plads i kvartfinalen vil være et godt sted at starte, siger Magnus Saugstrup, der efter denne sæson skifter til tyske Magdeburg.

Hvis det skal blive til avancement mod Porto, skal Aalborg overvinde efterslæbet fra den første kamp, der lyder på 32-29 i portugisisk favør.

- Hvis vi kan få kampen over på vores præmisser, så ser jeg gode muligheder for, at vi henter Portos forspring. Vi skulle lige lære deres mønstre at kende i den første kamp, og jeg føler, at vi blev bedre i løbet af kampen, så jeg er ret optimistisk, siger Magnus Saugstrup.

Han kommer selv til at spille en nøglerolle i at overvinde Porto. Det bliver nemlig en kamp i kampen, som Magnus Saugstrup og Henrik Møllgaard skal ud i mod Portos store stregspiller Victor Iturriza, der var en håndfuld i den første kamp.

- Jeg glæder mig til den duel. Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, der venter os, men vi kan få lov til at mosle noget med ham inde på stregen, og han kan holde til det, så det skal nok blive sjovt, siger Magnus Saugstrup.

Verdensmesteren er klar over, at det er essentielt, at man får styr på 117 kilo tunge Iturriza, fordi Portos køleskab af en stregspiller er afgørende for det langsomme men effektive og til tider eksplosive angrebsspil, som bliver praktiseret.

- Det handler meget om, at vi skal ind og gøre vores forarbejde på ham, så han ikke kan få bolden i situationer, hvor vi ikke kan gøre noget. Det bliver et slag at få bearbejdet ham, men omvendt tror jeg også, at det kan være en del af nøglen, for han løber ikke så hurtigt hjem, og det skal vi gerne være i stand til at udnytte i kontrafasen, siger Magnus Saugstrup.