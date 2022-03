Saugstrup: - Vi har bare et pisse godt hold

HÅNDBOLD:Torsdagens største bifald skyllede ned mod Magnus Sagustrup, da han blev præsenteret før landskampen i Sparekassen Danmark Arena. Det vidner dels om, at mange Aalborg Håndbold-fans havde fundet vej til landskampen, og dels er Magnus Saugstrup bare ved at være en af de mest populære håndboldspillere i Danmark.

- Det var fedt at være tilbage i Gigantium. Der er bare altid god stemning heroppe, og det synes jeg også der var til denne kamp, selvom resultatet viser, at det ikke var den mest spændende kamp, siger Magnus Saugstrup med henvisning til 37-21-sejren.

- Jeg var måske lidt overrasket over sejrens størrelse, men jeg må også bare sige; vi har et pisse godt hold. Så tror jeg også, der er lidt langt for nordmændene, når de ikke har alle deres bedste spillere med, siger Magnus Saugstrup, der sikkert ikke savnede Henrik Møllgaard til at stå og fortælle ham, hvor han skal løbe hen.

I stedet er det nu den tidligere Aalborg-spiller, der skal hjælpe holdkammeraterne på plads. Det skal han ikke mindst i sin rolle som anfører i fraværet af Niklas Landin.

- Det synes jeg er fedt. Jeg kan egentlig godt li' at få lidt mere ansvar. Jeg er også godt klar over, at jeg skal til at tage lidt mere ansvar. Det er bare fedt at blive smidt lidt for løverne på den måde. Nu var jeg jo ikke den eneste, der plejer at være, men generelt er vi gode til at hjælpe hinanden, siger Magnus Saugstrup,

- Jeg havde en del familie ude at se kampen. Der var ikke så mange af de andre, der skulle have billetter sådan en torsdag aften klokken 20.45, så det var fint, der var lidt ekstra til mig, siger Magnus Saugstrup.

- Det er dejligt at kunne få lov til at se dem og spille foran dem. De har heldigvis været nede på besøg og se mig spille i Magdeburg, siger Magnus Saugstrup.

Han nyder håndboldtilværelsen i Magdeburg, der har kurs mod det første mesterkab siden 2001.

- Jeg er faldet godt til i Magdeburg. Og sportsligt siger det næsten sig selv, at det går rigtig godt. Det er en rigtig fed klub, jeg er kommet til, og både på og udenfor banen trives vi rigtig godt i det. Det er kun positivt, siger Magnus Saugstrup, der havde en noget sjovere aften, end en af sine tidligere holdkammerater i Aalborg Håndbold.

Sebastian Barthold prøvede nemlig noget, som han ikke kunne huske at have prøvet før i Sparekassen Danmark Arena: At tabe med 16 mål.

- Det var virkelig en grim oplevelse. Som jeg husker det, er det første gang, at jeg har prøvet at blive helt smadret i Gigantium. Det var ingen sjov oplevelse, siger Sebastian Barthold.

- Danmark er jo kendt for at have en enorm bredde. Det så vi også i dag. Vi kom til at lave mange tekniske fejl, og så straffede Danmark os bare. Vi tog også lidt usikkerhed med tilbage i forsvaret. Derfor blev det ikke så kønt, siger Sebastian Barthold, der måske manglede Jan Larsen nede i det ene hjørne af hallen til at holde modet og koncentrationen i top, som det vitterligt kneb med for det norske hold.

- Der er mange kampe, men vi er glade for at spille mange. Jeg er bare super glad for at spille for Norge. Men Jan Larsen skal ikke være bekymret for, at vi bliver overbelastet. Vi har tre kampe, og vi har mange spillere med, så vi skal nok få skiftet noget ud, siger Sebastian Barthold.