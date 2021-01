Saugstrups store gennembrud: Bliver nøglespiller mod Spanien i aften

HÅNDBOLD:Når Danmark i aften møder Spanien i VM-semifinalen vil landstræner Nikolaj Jacobsen uden at blinke tildele Aalborg Håndbolds Magnus Saugstrup masser af ansvar i begge ender af banen.

Den 24-årige stregspiller har under denne slutrunde fået sit helt store gennembrud på landsholdet, og den foreløbige kulmination var hans indsats i den dramatiske kvartfinale mod Egypten.

Ikke bare lavede han seks mål på seks forsøg, men han trak også et stort læs i forsvaret, hvor han både kan dække defensivt og offensivt.

Samtidig er han lynhurtig fremad banen og et stort aktiv i det danske kontraspil, og hans mange kompetencer gør ham til lidt af en ønskespiller for landstræneren.

I den danske liga har Magnus Saugstrup tidligere haft lidt udfordringer med sit afslutningsspil og kæmpet med stabiliteten, men den ser han for alvor ud til at have fundet nu.

Mange af hans mål mod Egypten var nogle, hvor han skulle arbejde hårdt for at komme fri, og jeg synes, det er tydeligt, at han bare er vokset i takt med, at Nikolaj Jacobsen har flere og flere opgaver på hans skuldre.

Foto: Petr David Josek/POOL/AFP

Saugstrup kan selvfølgelig stadig forfine sit forsvarsspil, når han står overfor små vævre playmakere, men han er langt fra alene om at være udfordret på det område.

Jeg er ikke i tvivl om, at den unge stregspiller er fremtidens mand på det danske landshold - i øvrigt sammen med en anden tidligere Aalborg-spiller i skikkelse af Simon Hald, der nu spiller i Flensburg.

Det bliver spændende at følge Saugstrups udvikling, når han til sommer skifter til Magdeburg i Bundesligaen, hvor han to gange om ugen bliver matchet på et meget højt niveau - både fysisk og tempomæssigt.

For aalborgenseren og resten af det danske hold gælder det dog i første omgang VM-semifinalen i aften mod Spanien, og her ser jeg det danske kontraspil som nøglen til dansk sejr i en kamp, der kan gå begge veje.

Det danske hold skal sørge for at stå godt i det etablerede forsvarsspil og derfra få løbet nogle kontraer - blandt andet via Magnus Saugstrups store kompetencer på det område.

Jeg tror nemlig, at Danmark kan risikere at blive voldsomt udfordret, når de skal spille seks mod seks mod et uhyggeligt bevægeligt og bold-erobrende spansk klasseforsvar.