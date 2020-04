Savner du fodbold: Se de unikke billeder fra de nordjyske stadioner

FODBOLD:Fredag blev endnu en lettere trist dag, da Divisionsforeningen måtte melde ud, at den oprindelige Plan A for Superligaen om at komme i gang igen 15. maj ikke ville blive til noget.

Derfor skal de fodboldhungrende nordjyder mindst vente til 24. maj, før der igen er fodbold i landets bedste række, og der vil det endda stadig være uden tilskuere.

I et forsøg på at forsøde ventetiden lidt har to af NORDJYSKEs fotografer de seneste uger lagt vejen forbi de stadioner, hvor der netop nu skulle være afgørende kampe om medaljer og op- og nedrykning - her har de været på flyvetur med dronen for at give dig nogle helt unikke billeder af stadion i Aalborg, Hobro og Hjørring.

Herunder er der billeder fra Aalborg og Aalborg Portland Park:

Her fik fotografen også fanget lidt video:

Her kommer billederne fra DS Arena i Hobro, hvor græstæppet ligger under plastik.

Og endelig er der billeder fra Nord Energi Arena i Hjørring: