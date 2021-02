Schjønberg evaluerer forårsstart: - Tre gode halvlege ud af fire mulige

FODBOLD:Vendsyssel FF havde søndag eftermiddag mulighed for at spille sig længere væk fra de to nedrykningspladser i forårets første hjemmekamp. Men med nederlaget til topholdet fra Viborg, er det i bedste fald status quo, inden vendelboerne i næste runde møder HB Køge.

Men de to point ned til Kolding på 11.-pladsen bekymrer ikke klubbens cheftræner, Michael Schjønberg.

Cheftræneren var ikke tilfreds med første halvleg i søndagens kamp mod Viborg FF, men ellers er der overvejende rosende vendinger til spillertruppen.

- Vi har spillet to gode kampe mod nummer to og nummer et. Jeg synes, vi har spillet tre gode halvlege ud af fire. Så vi begynder ikke at ryste på hånden, og vi tror på, at vi kan gøre det, lyder det fra Schjønberg, som blev ansat i klubben i midten af december efter fyringen af Lasse Stensgaard.

Selvom det var det ubesejrede tophold fra Viborg, som løb med sejren, var der ifølge Schjønberg flere lovende takter at spore hos hjemmeholdet.

- Jeg synes, at spillerne gør det rigtig godt og arbejder hårdt. De skal have stor ros, for de klør på. I kampen kan vi se, at vi fysisk kan være med, siger han.

I næste runde venter HB Køge, som har fået fire point i de første to kampe i foråret. Her er opskriften for en sejr klar.

- Vi skal ud og præstere nogle af de samme dyder, som vi viste i anden halvleg, hvor vi kommer ud med en masse energi og tør at spille fodbold, forklarer den tidligere landsholdsspiller.

Det er på næste søndag, 28. februar, at Vendsyssel FF møder HB Køge. Kampen spilles på Capelli Sport Stadion i Køge. Kampen fløjtes i gang 13.30.