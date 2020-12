Se billederne fra Schjønbergs drømmestart: Agger bombede Vendsyssel på juleferie med tre point

FODBOLD:Michael Schjønberg fik en drømmestart som Vendsyssel-træner, da han i sin første kamp i spidsen for 1. divisionsklubben besejrede Fremad Amager med 2-0 hjemme på Nord Energi Arena.

Holdets topscorer, Mikkel Agger, blev med sine to scoringer i anden halvleg den store helt for hjemmeholdet.

Den nye Vendsyssel-træner havde ikke foretaget en større revolution til kampen mod Fremad Amager, da der kun var skiftet to mand i forhold til sidste weekends kamp mod Hobro.

Den første kolorit på kampen blev sat af Tiémoko Konaté, som lidt frisk forsøgte sig med et frispark omkring kanten af feltet. Det var dog ikke en afslutning, som voldte Nicklas Dannevang problem er i udeholdet mål.

Kort efter ville gæsterne også lege med. Fremad Amagers Kristoffer Munksagaard, fik serveret et indlæg lige i panden, men angriberen fik ikke sendt en mere kvalificeret afslutning afsted, end Kevin Ray Mendoza greb bolden.

Godt halvvejs inde i i første halvleg var først Grégory Berthier og dernæst Mikkel Wohlgemuth tæt på at sende vendelboerne foran. Men begge forsøg sneg sig lige forbi og over målrammen.

Hen mod pausen var Kristoffer Munksgaard igen på spil. Han fik drejet en afslutning mod mål, som Kevin Ray Mendoza ikke kunne gøre noget ved, men Vendsyssel-målmanden kunne glæde sig over at stolpen tog fra.

En time inde i kampen var Dusan Jajic tæt på at få lystavlen til at blinke. Efter flot forarbejde af Konaté sprang bolden ud til wingbacken, som helt fri foran mål ikke nåede at få bolden under kontrol.

Men 70 minutter inde i kampen kom forløsningen for Vendsyssel. Mikkel Agger fik hovedet på på et indlæg fra Henri Järvelaid. Hovedstødet ramte Amager-forsvareren Nemanja Cavnic skulder og direkte forbi en prisgivet Nicklas Dannevang.

Bare fire minutter senere fordoblede Mikkel Agger nordjydernes føring. Tiémoko Konaté fik sendt en hammer mod mål på en nedfaldsbold, som Mikkel Agger fik styret i mål med foden.

Fremad Amager forsøgte sig i slutfasen med lange, høje bolde ind i Vendsyssel-feltet, men hjemmeholdets defensivt afværgede gang på gang.

Med sejren kravler Vendsyssel en enkelt placering op i tabellen. Klubben er nu placeret på 10. pladsen med 14 point efter 16 kampe.

Vendsyssel spiller først næste turneringskamp 14. februar mod Esbjerg fB.