Schjønberg forsvarer udvist profil og skyder med skarpt mod dommer-linje

FODBOLD:Da Vendsyssel FF var foran 2-0 efter 60 minutter, lignede det den anden sejr på stribe for vendelboerne, men Hvidovre kom tilbage og fik 2-2.

Først fik Nicolaj Agger reduceret, og få minutter efter gik det fra bekymrende til katastrofalt for Vendsyssel. Først begik Tiémoko Konaté straffespark, som Kim Aabech sekunder senere konverterede til en udligning. Den potentielle katastrofe skyldes imidlertid, at Tiémoko Konaté slæbte rundt på et gult kort fra første halvleg, og da han modtog sit andet af slagsen for at have begået straffesparket, røg han ud. Det vil sige, at han som minimum kan se frem til en spilledags karantæne. Måske er han ude i begge de resterende kampe. I så fald vil Vendsyssels offensiv være markant svækket til de to overlevelseskampe, hvor man skal ud at hente point for at klare sig fri af nedrykning.

Nogle trænere ville efter sådan en oplevelse gå ud og revse en spiller for at få advarsler med de intervaller, som Tiémoko Konaté har raget dem til sig her i foråret. Michael Schjønberg vælger dog at vende den udlægning 180 grader.

- Det er ikke okay, at man er efter ham. Der var en af de andre spillere, der efter kampen kom ind og meget rigtigt sagde, at det er mærkeligt, at Konaté altid bliver ramt af en advarsel, siger Michael Schjønberg, der erklærer sig enig.

- Jeg må bare sige, at det er ufatteligt, så mange gule kort, Konaté han skal have. Han er ikke en svinsk spiller, så jeg ved ikke, om dommerne bare er efter ham, for det giver ingen mening, siger Michael Schjønberg, der måtte se Cham Saracecvic og Gregory Berthier humpe fra banen.

- Der er ingen tvivl om, at vores fys-team kommer på overarbejde. Det skal de dog nok få løst til den næste kamp, siger en optimistisk Vendsyssel-træner.

Han har ikke for vane og beklage sig over skader, og der er heller ikke noget ynk over den nuværende situation, der ikke just gør det nemmere for nedrykningsaspiranterne.

- Vi må bare spille med dem, vi har til rådighed. Der er ikke andet for. Vi har løst det i de forrige kampe, og det skal vi også nok løse i de næste, siger Michael Schjønberg.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er tilfreds med et point, men jeg kan leve med det, som kampen udvikler sig. Vi har fået vores første point på Sjælland, og vi scorede to mål for første gang i en udekamp, mens jeg har trænet holdet, påpeger Michael Schjønberg, der trods alt kan glæde sig over, at Vendsyssel inden søndagens kamp mellem Fremad Amager og Skive er over nedrykningsstregen.