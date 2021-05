Schjønberg: Hvis vi skider i nælderne er den her sejr ligegyldig

FODBOLD:Nedrykningsduellen i denne sæsons 1. division er tættere end nogensinde før. Det er mål og dermed marginaler, der kan komme til at adskille de kæmpende hold på sidste spilledag. Derfor var glæden over søndagens sejr i Hobro også forbeholden, fordi arbejdet langt fra er gjort med sejren.

- Der er glæde over, vi har vundet kampen, men vi ved også, at der skal en sejr mere til. Hvis vi skider i nælderne på torsdag, er den her sejr ligegyldig. Vi kan dog sagtens tage den her sejr med videre til torsdagens kamp, for der var flere gode ting i præstationen, siger Michael Schjønberg.

- Men som vi har sagt hele tiden, så er det her det scenarie, vi har ønsket os. Nu kan vi selv afgøre tingene, og det er lige netop den mulighed, vi gerne ville stå med, hvis det ikke var afgjort inden sidste spilledag, siger Vendsyssel-træneren.

Se billeder fra kampen nederst i artiklen

- Det betyder rigtig meget, at vi selv kan afgøre tingene. Det er lige meget, om det er fodbold, eller hvad som helst andet, så er det altid svært, hvis andre skal afgøre ens skæbne. Hvis man selv har haft chancen for at afgøre tingene, så er det lidt nemmere, siger Michael Schjønberg.

Det er ufatteligt tæt i bundstriden, hvor hvert eneste mål tæller. Faktisk er det så tæt, at det lige nu er et enkelt mål, der sender Vendsyssel nord for nedrykningsstregen i stedet for Kolding. Derfor er det ikke i sig selv nok, at Vendsyssel vinder torsdag mod Fremad Amager. Man skal også gerne vinde så stort som muligt, hvis Kolding skulle gå mål-amok i sin kamp mod den tredje part i nedrykningsdramaet; Skive.

- Vi ved godt, at alle mål tæller. Det var også derfor, at vi gik ned og spillede 5-4-1 mod slutningen af kampen. Vi havde scoret de mål, som vi skulle i den her kamp, så det vigtigste var, at vi fik spillet til nul i vores egen ende, siger Vendsyssel-træneren.

- Det er sindssygt, at man efter så lang en sæson ligger og kæmper på den slags marginaler. Vi ved godt det er tæt, men vi bliver nødt til at fokusere på os selv i kampen på torsdag. Vi kan ikke lade os påvirke af alt muligt andet, siger Michael Schjønberg.

Vendsyssel-træneren er imponeret over, at spillerne var i stand til at levere under det pres, der dikterede, at et nederlag ville have sendt Vendsyssel ned i den tredjebedste række.

- Det er flot, at vi under den her slags pres, kan gå ud og spille den kamp, som vi gør. Vi var ikke bange for at spille, så det blev til fin fodbold. Vi fik scoret nogle gode mål igen, så stor cadeau til spillerne, siger Schjønberg, der sender særlige roser til en enkelt spiller.

- Jeg vil gerne rose Peter Friis for et par store redninger, da der stod 1-0. De var med til at holde os godt inde i kampen, så vi kunne fortsætte med at have lidt ro på bagsmækken, siger Michael Schjønberg.

Den tidligere landsholdskæmpe har gennem hele foråret kæmpet med en trup, der har været ramt af corona-eftervirkninger, skader og karantæner. Sæsonens sidste kamp bliver ingen undtagelse. Mod Hobro måtte Andreas Kaltoft udgå med noget, der ved første øjekast lignede en større skade.

- Jeg ved ikke, hvor slemt det er fat med ham. Nu har vi et par dage til lige at finde ud af, hvad situationen er for Kaltoft, siger Michael Schjønberg.

Andreas Kaltoft var ikke eneste Vendsyssel-spiller, der kom fra Hobro en skade rigere. Det samme var tilfældet for evigt kæmpende Jeppe Svenningsen. Michael Schjønberg var selv kendt som en granithård fodboldspiller, der ikke lod sig slå ud af lidt smerte, så når han roser en spiller for stærk indstilling, så er der vist noget om snakken.

- Det var stærkt. Jeg tror, at andre spillere ville være udgået med det samme, men Jeppe har en høj smertegrænse, så han fortsatte med at kæmpe videre, siger Michael Schjønberg.