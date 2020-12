Schjønberg om debutsejr: - Drengene skal have kreditten for sejren

FODBOLD:Det blev en perfekt start for den nye cheftræner i Vendsyssel FF, Michael Schjønberg, da nordjyderne sendte Fremad Amager på juleferie med et nederlag på 2-0.

- Det er ikke mig, men drengene som skal have kredit for den her sejr. Jeg så passion, energi og vilje, og så kan jeg ikke forlange mere, lyder det fra Michael Schjønberg, der er glad for, at han så de dyder, som han har snakker om, han vil bringe til holdet.

- Vi skal aldrig gå fra banen og have dårlige undskyldninger. Vi skal give alt og være trætte efter en fodboldkamp, og det var det, som jeg så fra holdet, siger han.

Missionen er stadig klar for vendelboerne. Nedrykning skal undgås for hver en pris, og med søndagens sejr ser den opgave mere overkommelig ud.

Vendsyssel rykker forbi Kolding i tabellen og dermed væk fra 11. pladsen, der er lig med nedrykning.

- Det vigtigste er selvfølgelig pointene, for alt handler om at undgå nedrykning. Men nu kan vi gå på juleferie med en god følelse. Det giver selvfølgelig en langt større motivation at møde ind efter pausen, når vi ligger over nedrykningsstregen, siger Vendsyssel-træneren.

Michael Schjønberg har været glad for de første par dage i sin nye klub, selvom han ikke har haft tid til at sætte sit præg på holdet endnu.

- Det er altid mærkeligt at komme et fremmed sted hen, hvor man skal lære en masse nye mennesker at kende, men jeg er blevet taget godt imod.

- Der har været en god stemning og optimisme i de første dage, jeg har været i Vendsyssel. Drengene har fuld tro på, at vi nok skal lykkes, siger han.

Vendsyssel FF møder ind til træning igen 11. januar.