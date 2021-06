Schjønberg takker af som træner hos Vendsyssel FF

FODBOLD:I flere uger har spekulationerne om Vendsyssel FF's fremtid været mange og meget forskellige. Et af de store spørgsmålstegn har været, hvem der skulle træne klubben.

Ved afslutningen af sidste sæson udtalte klubejer Ahmet Shaefer, at han så Michael Schjønberg som fremtidig cheftræner for Vendsyssel FF. Det var en udlægning, som Michael Schjønberg langt hen ad vejen kunne nikke ja til, men efter moden overvejelse har den tidligere landsholdskæmpe valgt at takke nej til et kontrakttilbud fra Vendsyssel.

- Jeg fik tilbudt en kontrakt på to år med option på et år mere, men det har jeg takket nej til, fortæller Michael Schjønberg til Nordjyske.

Den nu tidligere cheftræner i VFF understreger, at det har været en beslutning, der har været taget i nogen tid, så det er ikke en impulsiv beslutning, der er truffet ud fra de mange spørgsmålstegn, der har været rejst omkring klubbens fremtid.

- Der har været nogle personlige overvejelser inde over her. Det er primært derfor, at jeg ikke forlænger aftalen. Jeg har haft en god tid i klubben, hvor der er blevet lyttet meget til mine input, og det var også planen, at det skulle fortsætte sådan, hvis jeg forlængede. Jeg har intet skidt og sige om klubben, for jeg har nydt at være tilbage og være træner på det her niveau, siger Michael Schjønberg.

Han blev hentet til Hjørring for at redde Vendsyssel fri af en truende nedrykning, og den mission lykkedes, da man på sidste spilledag kravlede op over stregen.

- Da jeg kom herop, var det med ét klart mål, og det mål indfriede vi, så jeg er stolt af den tid, jeg har haft i klubben. Jeg har fået lov til at arbejde med nogle meget dedikerede unge mennesker, siger Schjønberg.

- Det endte med at være en ret vild rejse, vi var på, men det har givet mig et kick at arbejde med de unge mennesker. Det har jeg bestemt ikke fortrudt, at jeg sagde ja til i sin tid, siger Michael Schjønberg.

Nordjyske har forsøgt at få fat i hovedaktionær i Vendsyssel FF, Ahmed Schaefer, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.