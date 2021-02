Schjønbergs tropper taber igen: Vendsyssel får ørerne i maskinen på Sjælland

FODBOLD:Vendsyssel FF har længe haft kniven for struben i 1. division. Det fik det nordjyske fodboldhold ikke ændret på søndag eftermiddag, da det blev til et 3-0-nederlag ude mod HB Køge.

Vendelboerne havde ellers formået at få sat prop i defensiven, siden Michael Schjønberg overtog tøjlerne, men det var ikke tilfældet i kampen på kunstgræsset i Herfølge.

Defensiven var konstant truet af sjællænderne, som forholdsvist simpelt spillede sig gennem den nordjyske forsvarskæde.

Allerede efter syv minutter gik det galt for Vendsyssel. HB Køge-spilleren Emilio Simonsen blev spillet fri i dybden, lavede en skudfinte og sparkede bolden forbi Fabian Ehmann i Vendsyssel-målet.

Kort efter splittede en simpel aflevering til hjemmeholdets Jubril Adedeji Vendsyssel-forsvaret, men Fabian Ehmann diskede op med en fin redning.

Der stod HB Køge på det hele i indledningen af kampen, men det forsøgte Vendsyssels Grégory Berthier at forhindre.

Fløjspilleren slog en bold ind i HB Køges felt, og den faldt lidt tilfældigt ned for fødderne af Tiémoko Konaté, men ivorianeren sparkede læderet forbi opstanderen.

Men midtvejs i anden halvleg gik det igen galt for udeholdet. Mark Gundelach slog et indlæg ind i fødderne på Effiong Nsungusi, som bare satte en tå på og prikkede bolden ind til 2-0.

Tiémoko Konaté var generelt den farligste mand for nordjyderne. Han kom frem til flere store chancer, men koldblodigheden var en mangelvare.

Det samme var tilfældet for HB Køge, der fortsatte med at spille sig til store chancer, men Fabian Ehmann var veloplagt i målet.

Som kampen skred frem fik gæsterne mere styr på boldbesiddelsen, men de havde svært ved at lirke HB Køges forsvar op. Omvendt havde værterne ikke svært ved at kreere chancer, for Vendsyssel-defensiven fortsatte med at være skrøbelig.

Det udnyttede tometermanden Mikkel Qvist på et hjørnespark, da han med godt 10 minutter tilbage snittede bolden ind i det lange hjørne. 3-0 til HB Køge.

Vendsyssel FF har med søndagens nederlag to point ned til Kolding IF på 11. pladsen.