Schmeichel: Eriksen er en leder

FODBOLD: Kasper Schmeichel havde en dunst omkring sig af indtørret alkohol og var indhyllet i et dannebrogsflag, da han som den første af de danske spillere bevægede sig ud til journalisterne efter Danmarks storsejr på hele 5-1 på udebane mod Irland i den altafgørende playoffkamp om kvalifikation til VM i Rusland næste sommer.

Forinden havde danskerne været igennem det, der lignede et nedslående drama fra start, da irerne allerede i det sjette minut bragte sig foran med 1-0 efter en forsvarskikser på en dødbold, men Danmark kom tilbage takket være et stolpeskud af Andreas Christensen, som Cyrus Christie på mållinjen sendte over stregen.

Og så slog Christian Eriksen ellers til med tre scoringer på stribe - den ene flottere end den anden.

- Christian er en leder og en helt igennem fantastisk fodboldspiller. Både for det han gør på banen, men også det han leverer uden for banen er i den grad værd at nævne, siger den danske målmand.

- Jeg løb bare over til Christian efter kampen og sagde tak. Jeg er bare så glad for, at han er dansker. For mig er han nu en af de bedste spillere i verden, og det er ikke noget jeg siger bare, fordi jeg er dansk. Når man ser på, hvad han leverer, og hvordan han opfører sig som menneske uden for banen også. Hvor meget han løber - han var den i Parken, der løb mest af alle forleden. Når man ser en stjernespiller som ham gør det, så er der ingen undskyldninger for nogen andre, siger Kasper Schmeichel.

Han følte sig ret sikker tidligt i kampen.

- Ja, da Nicklas scorer på straffespark i overtiden, der føler jeg, at den er hjemme, siger han med et grin,

Der trækkes lod til puljerne til VM i Moskva 1. december 2018.