Scorede mod AaB - nu fuldender han første del af klubbens plan

AALBORG:Med tilgangen af Kasper Jørgensen fra Lyngby er AaB nu i mål med klubbens plan om at forstærke defensiven. Det siger superligaklubbens direktør og fungerende sportschef, Thomas Bælum.

- Det ser rigtig stærkt ud, og det har også været en prioritet at få den del på plads først. For det første var vi lidt rigeligt tyndt besat der i efteråret, og for det andet ved vi af erfaring, at en bagkæde er noget af det, der kræver flest træningstimer at få det maksimale ud af, siger han.

Udover Kasper Jørgensen tæller AaB's trup også veteranen Kristoffer Pallesen og Kilian Ludewig (lejet hos Red Bull Salzburg indtil sommer) på positionen som højre back.

- Kilian har vi kun et halvt år mere, så efter denne sæson ville vi kun have én tilbage. Derfor har vi været på udkig efter noget nyt blod på positionen, og der har vi været imponeret over Kasper Jørgensens efterår i Lyngby, forklarer Thomas Bælum.

Boner virkelig ud

AaB's to nuværende backs står noteret for nul scoringer i sæsonen, mens Kasper Jørgensen trods sin status som forsvarsspiller er Lyngby-topscorer med fire fuldtræffere.

- Vores rekrutterings- og scoutingudvalg har fulgt ham i et års tid, og han boner virkelig ud på sine præstationer i efteråret. Vi har selvfølgelig også taget en masse referencer på ham og haft personlige samtaler, siger Thomas Bælum.

AaB’s administrerende direktør og sportschef kigger nu primært på midtbanespillere og angribere i jagten på forstærkning. Arkivfoto: Henrik Bo

Lyngby-spilleren var faktisk transferfri i sommer, men her var der ikke nogen klubber, der slog til, og i stedet forlængede han med Lyngby. Nu har AaB så betalt, hvad der ifølge Nordjyskes oplysninger er cirka 3,7 millioner kroner + en bonusordning for at få fingre i backen.

- I sommer har vi jo vurderet anderledes og tog Kilian Ludewig ind i stedet. Der var heller ikke nogen konkret dialog med Kasper i sommer, siger AaB-direktøren.

Kigger fremad nu

Aftalen med Kasper Jørgensen følger i kølvandet på ankomsten af Rasmus Thelander og målmand Nico Mantl, og dermed er AaB oppe på tre vintertransfers. Klubben er dog ikke færdig med at lede efter nyt blod.

- Vi følger indtil videre den plan, vi har lagt, men jeg kan ikke sige, præcis hvornår vi kan præsentere det næste navn, siger Thomas Bælum, der dog kan nikke genkendende til, at det nu er på midtbanen og i angrebet, at superligaklubben retter sit søgelys.

AaB har nu 28 spillere i truppen, og direktøren påpeger, at det er for mange, så der pågår samtidig et arbejde med at få reduceret i truppen, inden vinduet smækker i ved udgangen af januar.