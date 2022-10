Se AaB direkte på nordjyske.dk

FODBOLD:Der er igen mulighed for at se direkte fodbold på nordjyske.dk, når AaB mandag klokken 13 tørner sammen med AC Horsens i Future Cup.

Future Cup, der op til denne sæson har afløst Reserveligaen, er primært en turnering for klubbens U21-spillere. Dog er det for hvert hold tilladt at stille med op til fem spillere over 21 år.

Derfor bliver mandagens kamp måske den første mulighed for at se den svenske målmand Oscar Linnér i kamp. Den tidligere Bielefeld- og Brescia-målmand blev tidligere i oktober hentet ind som reserve for Theo Sander, da Josip Posavec blev skadet. Også angriberen Kasper Høgh, der har været ude med en hovedskade, men nu er klarmeldt, kan måske se frem til spilletid i kampen.

AaB har vundet sæsonens to første kampe i Future Cup, mens AC Horsens har hentet fire point i samme antal kampe. Opgøret spilles på AaB's træningsanlæg på Hornevej i Aalborg Øst.