Se AaB i kamp mod FC Midtjylland på Nordjyske.dk

FODBOLD:Tirsdag klokken 13 skal AaB i kamp. Modstanderen er FC Midtjylland. Anledningen er Future Cup. Spillestedet er AaB's træningsanlæg, og du kan se kampen live på nordjyske.dk, hvor kampen streames.

I forbindelse med den kamp behøver du ikke være abonnent for at kunne se kampen. Den er tilgængelig for alle, der har lyst til at se AaB i kamp.

Future Cup er et forfinet ord for det, der tidligere gik under navnet reserveholdsturneringen. Det er et nyt tiltag fra DBU's side, hvor hver deltager skal spille seks kampe i løbet af sæsonen. Intentionen er, at kampene skal spilles på de forskellige superliga-stadions, men i AaB's tilfælde har kommunen bestemt, at onsdagens kamp spilles på AaB's træningsanlæg på Hornevej.

Da der er landskampspause kan man spekulere i, at flere af AaB's normale superligaspillere vil deltage i kampen. Sikkert er det i hvert fald, at Anders Noshe, Theo Sander og Oliver Ross ikke deltager, da de er optaget af landsholdsopgaver.