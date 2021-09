Se AaB mod Hobro IK direkte på nordjyske.dk

FODBOLD:AaB kan ikke længere møde Hobro IK i turneringsregi, efter at fodboldklubben fra Mariagerfjord rykkede ud af Superligaen. Tirsdag 28. september har du dog chancen for at se de to nordjyske mandskaber krydse klinger i en reserveholdskamp.

Opgøret fløjtes i gang klokken 13.00 og livestreames her på siden. Sportsredaktør Claus Jensen (Det Nordjyske Mediehus), kommenterer duellen sammen med Christian Flindt Bjerg (cheftræner hos Skive i 2. division).

AaB har stor konkurrence om pladserne i øjeblikket, og det betyder, at der mod Hobro er god mulighed for at se navne som Anders Hagelskjær, Jakob Ahlmann, Magnus Christensen, Tim Prica, Marcus Hannesbo og Casper Gedsted i aktion for superligaklubben.

Hobro IK har været skadesplaget i starten af NordicBet Liga-sæsonen, men alle er nu ved at være klar igen. Dermed kan himmerlændingene også stille et ganske slagkraftigt mandskab til mødet med AaB.