Se AaB's generalprøve mod Vendsyssel

AALBORG:Lørdag har AaB og Vendsyssel FF vinterens sidste træningskamp, inden et afgørende forår står for døren for begge hold.

Superligaholdets møde med 1. divisionsmandskabet Vendsyssel FF bliver således AaB-cheftræner Erik Hamrén sidste mulighed for at se sit hold i kamp, inden Superligaen på ny fløjtes i gang, og aalborgenserne skal jagte overlevelse i landets bedste række. Alt imens kigger vendelboerne frem mod en mulig oprykning i foråret.

Nordjyske.dk viser kampen mellem AaB og Vendsyssel FF, hvor sportsredaktør på Nordjyske, Claus Jensen, kommenterer opgøret flankeret af fodboldagent og forhenværende AaB-spiller samt sportschef i Vendsyssel, Jacob Krüger. Der er kick-off klokken 14, og kampen spilles på Aalborg Portland Park.

Både fans af AaB og Vendsyssel kan dermed se nye spillere an hos de respektive mandskaber og fornemme, hvordan startopstillingerne ser ud, når der igen spilles turneringsfodbold herhjemme.