Se AaB's nye spillere for første gang: NORDJYSKE sender lørdag live fra kampen mellem AaB og Silkeborg

FODBOLD:AaB er i gang med forberedelserne til en ny sæson i 3F Superligaen, og lørdag middag kan du for første gang i denne sæson se holdet spille direkte, når AaB møder Silkeborg på anlægget på Hornevej.

På grund af situationen med covid-19 er det desværre ikke muligt at have tilskuere til stede til testkampene forud for sæsonen, og derfor bliver det her den første mulighed for at se AaB i aktion i denne sæson, når NORDJYSKE viser kampen direkte her på siden.

AaB har allerede hentet fire nye spillere i form af Vladimir Prijovic, Timothé Nkada, Tim Prica og Pedro Ferreira, og de vil alle være i aktion, når holdet tester formen mod superliganedrykkerne fra Silkeborg, der trænes af den tidligere mestertræner i AaB, Kent Nielsen.

Ved mikrofonerne er NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen og den tidligere professionelle fodboldspiller og nuværende fodboldekspert Thomas Gaardsøe.

AaB har allerede spillet en testkamp i sæsonen, hvor det blev til et nederlag på 2-1 til Esbjerg - til gengæld scorede Tim Prica direkte på frispark - ganske som hans far. Rade Prica, gjorde det i Euro League-kampen mod Sampdoria for 13 år siden.

