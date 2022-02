Se AaB's sidste testkamp, før superliga-alvoren melder sig

FODBOLD:AaB er kun én testkamp tilbage, før forårspremieren i Superligaen venter. Dermed er opgøret mod SønderjyskE fredag 11. februar den sidste vigtige brik i holdets forberedelser.

Kampen på Aalborg Portland Park fløjtes i gang kl. 13, og du kan se gratis med direkte her på siden. Sportsjournalist Simon Ydesen kommenterer og har den tidligere landsholdsspiller Thomas Gaardsøe ved sin side.

AaB har spillet fem testkampe denne vinter og har indtil videre to sejre (begge over Vendsyssel FF), to uafgjorte og ét nederlag på samvittigheden.

SønderjyskE blev i deres seneste testkamp slået 1-0 af Silkeborg og starter foråret i Superligaen under nedrykningsstregen.

