Se AaB's to første testkampe på nordjyske.dk

AALBORG:AaB's superligaspillere er i fuld gang med træningen frem mod et skæbnesvangert forår, hvor klubben skal forsøge at redde tilværelsen i landets bedste fodboldrække.

Skal missionen lykkes, kræver det, at Erik Hamréns udvalgte står knivskarpt, når turneringen midt i februar genoptages, for aalborgenserne har som bekendt hele syv point op til redningen.

De to første forberedelseskampe kan streames direkte på nordjyske.dk, og det første opgør er allerede på fredag 13. januar klokken 13 mod FC Fredericia fra 1. division. Kampen spilles på kunstgræsbanen i Gistrup og kommenteres af sportsredaktør Claus Jensen og den tidligere landsholdsspiller Thomas Gaardsøe.

Fredag 20. januar klokken 14.30 venter næste opgave, når AaB tager til Horsens for at møde de direkte rivaler i forårets overlevelseskamp. Også det opgør kan ses her på nordjyske.dk, hvor sportsjournalist Simon Ydesen kommenterer sammen med Thomas Gaardsøe.

AaB spiller siden testkamp i Viborg torsdag 26. januar (livestreames af Viborg FF), inden turen går til Malta på en 10 dage lang træningslejr. Vi arbejder på at vise aalborgensernes to testkampe på middelhavsøen.

Sidste trin i AaB's forårsforberedelser spilles efter hjemkomsten. Mere præcist 11. februar mod Vendsyssel FF, og den kamp kan naturligvis ses på nordjyske.dk.